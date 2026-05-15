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Preocupación por la salud de Luis Miguel: qué le pasó

Medios mexicanos aseguraron que la leyenda latina debió ser internado de urgencia en un hospital de la ciudad estadounidense de Nueva York bajo estricta observación médica. Qué dijo su entorno.

El Sol de México tiene 56 años.

El Sol de México tiene 56 años.

La noticia sobre la salud de Luis Miguel generó una fuerte alarma a nivel internacional tras informes que indicaban una internación de urgencia en Nueva York, Estados Unidos. Según trascendió en diversos medios mexicanos, el Sol de México habría sufrido una complicación cardíaca que obligó a su hospitalización inmediata para realizarle estudios de alta complejidad. La situación despertó una profunda incertidumbre entre sus seguidores, dado el histórico hermetismo con el que el cantante maneja su vida privada.

Luis Miguel y Andrea del Boca en Mónaco en los World Music Awards de 1990.
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Los detalles proporcionados por la cadena Univisión y la influencer Chamonic indicaban que el artista comenzó a sentirse mal el pasado lunes, motivo por el cual su pareja, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a un centro médico neoyorquino. De acuerdo con estas versiones, lo que inicialmente parecía una revisión de rutina derivó en una internación bajo observación debido a una supuesta afección en el corazón, donde estaría siendo atendido por especialistas altamente capacitados para este tipo de cuadros.

luis miguel ahora
El mexicano se mostr&oacute; con poca actividad en sus redes sociales desde diciembre del 2025.

El mexicano se mostró con poca actividad en sus redes sociales desde diciembre del 2025.

La preocupación se vio alimentada por la prolongada ausencia de actividad del cantante en sus redes sociales, donde no realiza publicaciones desde fines de diciembre de 2025. Periodistas como Daniel Ambrosino señalaron que el cuadro médico se habría complicado en cuestión de horas, lo que motivó que los profesionales decidieran mantenerlo monitoreado para seguir de cerca su evolución cardiológica.

Sin embargo, ante el revuelo mediático, fuentes cercanas al intérprete desmintieron categóricamente estas versiones. Según este entorno íntimo, el cantante se encuentra en "perfecto estado de salud" y calificaron los rumores de hospitalización como una noticia falsa e infundada que carece de cualquier sustento real.

Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial directo por parte de su equipo de prensa o sus representantes para dar por terminada la controversia de manera pública. Mientras los fanáticos esperan una señal del ídolo en sus plataformas digitales que traiga tranquilidad, la situación permanece dividida entre los reportes de los medios internacionales y la desmentida rotunda de su círculo cercano.

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