Cambio radical: así fue la impresionante transformación de Judd Nelson, la estrella de The Breakfast Club El actor que una estrella destacada e icónica en el cine de los ochenta, volvió a resurgir en la actualidad con el interés de los jóvenes por la serie Brat Pack. Agregar C5N en









Judd Nelson un actor que se llevó todas las miradas en Los Angeles debido a su transformación.

Muchos actores de Hollywood han hecho un cambio radical en su físico para poder adaptarse a los distintos papeles que tuvieron que animarse a encarnar para películas de cine o series.

Estas transformaciones llaman poderosamente la atención a los medios de comunicación cada vez que se conocen nuevos roles en personajes muy famosos.

Judd Nelson dio su salto a la fama internacional en 1985 al interpretar al icónico rebelde John Bender en la película de culto The Breakfast Club.

Ha mostrado una notable transformación física a sus 66 años, adoptando un perfil bajo con barba canosa y un estilo informal en Los Ángeles. Muchos actores de Hollywood han hecho un cambio radical en su físico para poder adaptarse a los distintos papeles que tuvieron que animarse a encarnar para películas de cine o series. Estas transformaciones llaman poderosamente la atención a los medios de comunicación cada vez que se conocen nuevos roles en personajes muy famosos.

Actualmente, ha despertado la atención y se llevó todas las miradas la increíble transformación de Judd Nelson, tras su reciente aparición en Los Ángeles, que dejó atónitos al público que se encontraba allí. Su figura estaba totalmente cambiada, con un look casual y relajado, pareciera más joven de lo que es.

A continuación, te contamos más detalles del reconocido actor y guionista estadounidense, famoso mundialmente por ser uno de los miembros clave del "Brat Pack". No te lo pierdas.

Como fue la increíble transformación de Judd Nelson Judd Nelson dio su salto a la fama internacional en 1985 al interpretar al icónico rebelde John Bender en la película de culto The Breakfast Club (El club de los cinco) y a Alec Newbary en St. Elmo's Fire (El primer año del resto de nuestras vidas).

Ha mostrado una notable transformación física a sus 66 años, adoptando un perfil bajo con barba canosa y un estilo informal en Los Ángeles. Alejado del foco de Hollywood, mantiene un aspecto irreconocible respecto a su icónico personaje de los 80.

juddd Esto fue justamente en abril de 2026 donde visto en la famosa ciudad estadounidense, mostrando un estilo muy natural y desalineado. Pese a este look descontracturado, se lo percibió super joveal, y estridente como cuando encaró eso papeles en su juventud, con cierto aire relajado que lo favorece. jud nelson En 2025, se había reunido con el elenco original por el 40 aniversario de la película, marcando un hito sobre el paso del tiempo para el icónico Brat Pack, pero no fue centro de atención por los medios ni por las redes sociales como en esta ocasión. Ahora, en 2026 dio que hablar. judd