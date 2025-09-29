29 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós al celular "lenteja": cómo hacer para que funcione más rápido en solo 1 minuto

Un ajuste sencillo en la configuración puede devolver agilidad al teléfono y mejorar su rendimiento sin gastar dinero en un reemplazo.

Por
Reiniciar el teléfono periódicamente refresca procesos y garantiza mayor fluidez.
Reiniciar el teléfono periódicamente refresca procesos y garantiza mayor fluidez.Pexels

Los celulares que funcionan cada vez más lento muestran apps que tardan en abrir, pantallas que se congelan y procesos que parecen ir a media máquina. No siempre se trata de un problema de hardware: con ciertos trucos es posible optimizar el dispositivo en solo 1 minuto.

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.
Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

Muchas veces, la lentitud de los celulares se debe a configuraciones que consumen memoria y procesador. Ajustando ciertos parámetros y manteniendo el sistema al día, es posible devolverle rapidez sin necesidad de cambiar de equipo.

Este método resulta ideal para quienes no quieren gastar dinero y tiempo en un teléfono nuevo. Con pequeños hábitos y simples pasos, el celular puede recuperar fluidez y extender su vida útil.

Persona con celular
Desactivar animaciones libera memoria y acelera el rendimiento del celular.

Desactivar animaciones libera memoria y acelera el rendimiento del celular.

Desactivar las animaciones

Una de las formas más rápidas de acelerar cualquier smartphone es apagar las animaciones y efectos visuales. Estos detalles consumen recursos de manera innecesaria. Ingresando a Ajustes > Opciones de desarrollador, se pueden modificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador y colocarlas en “Animación desactivada”. El sistema priorizará la velocidad por sobre los efectos.

Actualizá apps y sistema operativo

Otro paso esencial es mantener aplicaciones y sistema operativo actualizados. Las versiones viejas suelen traer fallas y vuelven más lento el teléfono. Activar la actualización automática en Google Play Store y revisar el apartado de “Actualización de software” asegura mejoras de seguridad y optimización de memoria.

Liberá espacio y usá versiones “Lite”

El almacenamiento lleno ralentiza el rendimiento. Eliminar fotos, videos o apps que no se usen y, si es posible, instalar versiones Lite de las aplicaciones más pesadas. Además, limpiar la memoria caché libera espacio adicional y evita que el sistema se trabe. Mantener siempre un margen libre es clave para un funcionamiento ágil.

Persona con celular
Liberar espacio interno y usar versiones Lite mejora la agilidad del dispositivo.

Liberar espacio interno y usar versiones Lite mejora la agilidad del dispositivo.

Reiniciá el celular

Reiniciar el dispositivo al menos una vez por semana ayuda a borrar procesos en segundo plano y refrescar la memoria temporal. Solo hay que mantener presionado el botón de encendido y elegir “Reiniciar”. Es un hábito básico, recomendado incluso por especialistas, que asegura fluidez en el uso diario.

