Adiós a Starlink: Elon Musk propone un sistema que será 10 veces más rápido Una nueva generación tecnológica promete multiplicar la velocidad, reducir la latencia y ampliar la conectividad en regiones donde el acceso estable a la red sigue siendo limitado. Por + Seguir en







Starlink 3.0 promete internet diez veces más rápido.

La nueva versión del sistema satelital apunta a ofrecer velocidades diez veces superiores al modelo actual.

SpaceX planea un despliegue acelerado de satélites con ciclos de producción de apenas 15 días.

El objetivo estratégico es alcanzar hasta el 50% del tráfico global de internet en los próximos años.

La propuesta busca reducir la brecha digital con conexiones estables en zonas remotas y de difícil acceso. El ecosistema del internet satelital se prepara para un cambio de escala con el anuncio de una actualización profunda en el sistema desarrollado por SpaceX. La propuesta impulsada por Elon Musk plantea una mejora que multiplica por diez la capacidad actual del servicio, un salto que redefine los límites de velocidad, estabilidad y alcance de la conectividad global. Esta evolución no solo impacta en el rendimiento técnico, sino que también proyecta una transformación en la manera en que millones de personas acceden a la red.

La iniciativa se apoya en una expansión acelerada de la constelación de satélites, con un aumento significativo en la cantidad de unidades disponibles en períodos muy cortos. El esquema de producción y despliegue prevé intervalos de apenas 15 días, lo que marca un ritmo inédito en la industria aeroespacial. Este modelo de lanzamientos constantes refuerza la ambición de posicionar al sistema como un actor dominante dentro del mercado de internet satelital.

A partir de este avance, la compañía de Musk aspira a captar la mitad del mercado global de tráfico de datos en el mediano plazo. La meta es tan ambiciosa como disruptiva, ya que implicaría una reconfiguración del mapa de la conectividad mundial. En ese escenario, el servicio no solo competiría con otras soluciones satelitales, sino también con infraestructuras tradicionales como la fibra óptica en determinadas regiones.

Starlink Elon Musk impulsa una constelación con lanzamientos cada 15 días para acelerar la expansión. Freepik En qué consiste Starlink 3.0 Starlink 3.0, también identificada como V3, es la tercera generación de la constelación de satélites de SpaceX y apunta a cerrar la brecha digital a escala global. Su objetivo es ofrecer internet de alta calidad en zonas donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente, combinando mayor velocidad, estabilidad y alcance universal.

Una de sus principales innovaciones es la integración de avances en el diseño satelital con un sistema de lanzamientos masivos y reutilización de cohetes, lo que permite ciclos de producción ultrarrápidos de apenas 15 días. Un hito de esta etapa fue el lanzamiento realizado el 5 de noviembre de 2025 desde Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9, que dio inicio a una fase de despliegues semanales continuos.

En cuanto al rendimiento técnico, Starlink 3.0 marca un salto histórico: alcanza una velocidad de descarga de hasta 1 terabit por segundo, diez veces superior a la generación anterior, y una velocidad de subida de 160 gigabits por segundo, lo que implica una mejora de 24 veces. Además, la latencia se reduce a menos de 20 milisegundos, con picos cercanos a los 5 ms, un nivel comparable al de la fibra óptica de alta gama. Otro cambio clave es la reducción de la altitud de los satélites, que pasan a operar a unos 350 kilómetros de la superficie terrestre, frente a los 550 kilómetros de versiones previas. Esta menor distancia mejora la estabilidad de la señal y permite conexiones más confiables en zonas rurales, regiones aisladas, embarcaciones en alta mar y aeronaves en vuelo. Starlink Los nuevos satélites operarán a menor altitud para mejorar la estabilidad de la conexión. Freepik El alcance global del sistema convierte a Starlink 3.0 en una herramienta estratégica para disminuir la desigualdad tecnológica y ampliar la inclusión digital. A esto se suma la expectativa de una reducción de costos de acceso a internet en regiones desatendidas y un fuerte impulso a la competencia en el mercado del internet satelital, lo que podría acelerar la innovación y expandir la conectividad a nivel mundial.