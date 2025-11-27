27 de noviembre de 2025 Inicio
Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

El empresario presentó un proyecto que propone unir ambas ciudades mediante un túnel submarino de velocidad inédita.

Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

  • La iniciativa busca conectar Londres y Nueva York a través de un túnel subacuático de alcance transatlántico.
  • Elon Musk aseguró que The Boring Company podría construirlo por una fracción del costo estimado.
  • El sistema se basa en viajar dentro de un entorno casi al vacío, permitiendo velocidades superiores a 4.800 kilómetros por hora.
  • La idea se relaciona con el concepto del Hyperloop, aunque con retos técnicos mucho más complejos bajo el océano.

El magnate Elon Musk volvió a posicionarse en el centro de la conversación tecnológica con una propuesta que apunta a transformar el transporte intercontinental. Su idea consiste en levantar un extenso túnel submarino capaz de reducir el trayecto entre Londres y Nueva York a 54 minutos, una cifra que supera ampliamente cualquier estándar actual de movilidad. Con un costo preliminar de 20 mil millones de dólares, el planteo llamó la atención de especialistas por su escala y por el potencial cambio que introduciría en los desplazamientos a gran distancia.

La presentación se dio a través de su cuenta en X, donde afirmó que su compañía dedicada a la perforación, The Boring Company, podría realizar la obra por “1000 veces menos” de lo calculado inicialmente. Esta declaración generó reacciones encontradas, ya que la magnitud del proyecto implicaría resolver desafíos de ingeniería, seguridad y financiamiento sin precedentes. La premisa central se basa en crear un entorno de vacío parcial para que los trenes alcancen velocidades teóricas superiores a 4.828 km/h, disminuyendo al mínimo la fricción del aire.

La ambición del diseño permitiría un recorrido que, hoy, demanda alrededor de siete horas en avión. Con este sistema, el viaje se convertiría en un tramo de menos de una hora, abriendo la posibilidad de reformular por completo la manera en que se cruza el océano Atlántico. El planteo encaja con la visión de Musk sobre el futuro del transporte, donde las distancias largas podrían resolverse mediante estructuras selladas y vehículos presurizados.

La nueva iniciativa de Elon Musk promete superar al Hyperloop al proponer trenes presurizados capaces de alcanzar velocidades teóricas superiores a los 4.800 km/h.

La propuesta de Elon Musk

La iniciativa dialoga directamente con el Hyperloop, su concepto de transporte terrestre de alta velocidad presentado en 2013. Mientras aquel modelo propone cápsulas que viajan en tubos casi vacíos a velocidades cercanas a los 1.200 km/h, el túnel transatlántico lleva esa lógica a una escala mayor y con objetivos más ambiciosos. La idea de trasladar esa tecnología al fondo del océano abre un abanico de dificultades adicionales asociadas al lecho marino, la presión subacuática y el mantenimiento de la estructura.

Asimismo, la experiencia de Elon Musk con proyectos subterráneos como el Vegas Loop ofrece una base conceptual, aunque insuficiente frente a un emprendimiento de proporciones tan extremas. Los expertos advierten que los costos reales podrían superar ampliamente las estimaciones iniciales y que la ingeniería necesaria requeriría soluciones avanzadas nunca antes aplicadas.

Elon Musk impulsa un túnel submarino que busca unir Londres y Nueva York en menos de una hora mediante un sistema de vacío de alta velocidad.

Las implicancias de un proyecto así no se limitan a la innovación técnica. Si se concretara, podría alterar los hábitos de viaje globales y poner en jaque segmentos completos de la aviación internacional. El potencial de conectar dos continentes en menos tiempo que un vuelo comercial marcaría un punto de inflexión en la historia del transporte y consolidaría una nueva etapa en la visión de Musk sobre la movilidad humana.

