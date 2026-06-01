El dolor de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

La diva se mostró consternada por el caso que conmovió a todo el país. Qué dijo.

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, continúa generando repercusiones en todo el país. Entre las figuras que expresaron públicamente su dolor se encuentra Moria Casán , quien se refirió al caso durante su programa y dejó una profunda reflexión sobre uno de los hechos policiales más impactantes y desgarradores de las últimas semanas en la Argentina.

Visiblemente afectada, Moria Casán relató que se enteró de la noticia durante la tarde del sábado mientras descansaba en su hogar. La conductora describió el hallazgo del cuerpo de Agostina como un "cachetazo tan duro" y reconoció que la información la golpeó emocionalmente. Sus declaraciones se dieron en medio de una intensa cobertura de los medios policiales, que siguen de cerca cada novedad vinculada a la investigación.

Durante el pase televisivo con Arriba Argentinos, la diva reflexionó sobre el impacto social que generan crímenes de estas características. “Es una interpelación a todos nosotros. Yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto” , expresó Moria Casán, al remarcar que la tragedia trasciende a la familia de la víctima y alcanza a toda la comunidad que sigue con angustia los acontecimientos policiales relacionados con el caso.

La conductora también se mostró especialmente conmovida por la corta edad de la víctima. “Vemos una niña inocente, de 14 añitos” , señaló. En el cierre de su reflexión, Moria Casán recordó a los compañeros de escuela de Agostina y el vacío que dejará su ausencia en las aulas, una imagen que sintetiza el profundo dolor que generó uno de los casos policiales que más conmoción provocó en la opinión pública durante los últimos días.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia de Agostina Vega

Mientras la investigación judicial avanza, este lunes se difundieron los primeros resultados preliminares de la autopsia realizada a Agostina Vega. La causa continúa ocupando el centro de la agenda de casos policiales y suma nuevos elementos para reconstruir qué ocurrió durante los días en que la adolescente permaneció desaparecida.

De acuerdo con la información preliminar surgida de las pericias forenses, los especialistas detectaron un severo daño en órganos internos y vísceras. Además, el estado en que fueron hallados los restos complicó el trabajo de los expertos, quienes debieron realizar estudios complementarios para determinar con precisión las circunstancias de la muerte. Los investigadores esperan que el informe definitivo aporte datos determinantes para la causa.

Los peritos también señalaron que el nivel de deterioro y desmembramiento del cuerpo dificultó la realización de algunas pruebas habituales. Entre ellas, no pudo concretarse un hisopado que permitiera establecer posibles indicios de abuso sexual. Este dato constituye uno de los aspectos más sensibles de la investigación y forma parte de las líneas de análisis que siguen desarrollándose en los ámbitos judicial y policial.