¿Pareja en crisis? Anuel AA apareció con otra mujer y desató los rumores de separación

El cantante alimentó los rumores de separación con su pareja tras ser visto junto a otra mujer.

La vida amorosa de Anuel AA vuelve a estar en el centro de la escena tras la difusión de imágenes que generaron fuertes rumores sobre su situación sentimental. Durante una reciente visita a Ciudad de México, el cantante puertorriqueño fue visto junto a una misteriosa mujer , lo que despertó especulaciones sobre una posible separación de Laury Saavedra , la modelo venezolana con quien mantuvo una relación durante los últimos dos años y es madre de su hija menor, Emmaluna.

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Los videos del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales . En las imágenes, el cantante aparece caminando muy cerca de una mujer desconocida mientras está acompañado por su equipo de seguridad, e incluso en algunas grabaciones se lo observa intentando esquivar cámaras y evitar el contacto con la prensa.

Embed - Web Reggaeton (WR) on Instagram: " Anuel AA está dando de qué hablar. Varios videos muestran al artista en México, acompañado de una mujer que no es Laury Saavedra, su actual pareja y madre de su hija. ¿Estaría en una relación con esta misteriosa mujer? Anuel AA fait parler ! Plusieurs vidéos montrent l’artiste au Mexique, en compagnie d’une femme qui n’est pas Laury Saavedra, actuelle compagne et mère de sa fille. Serait il en couple avec cette mystérieuse femme? #anuelaa #reggaeton"

Hasta el momento, ni Anuel AA ni Laury Saavedra se pronunciaron públicamente sobre los rumores de separación ni sobre la identidad de la mujer que aparece junto al cantante en los videos viralizados. El silencio de ambos mantiene la incertidumbre entre sus seguidores y alimenta las especulaciones sobre el presente de su relación. De hecho la modelo tiene publicaciones recientes en su cuenta de instagram donde aparece el cantante junto a Emmaluna, su hija.

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Anuel AA volvieron a cobrar fuerza luego de que se difundieran imágenes del artista durante su paso por Ciudad de México. En los registros se lo ve acompañado por una mujer cuya identidad no trascendió, lo que despertó rumores sobre una posible crisis con Laury Saavedra, madre de su hija Emmaluna.

Las grabaciones se propagaron rápidamente en redes sociales y perfiles dedicados al cantante. En ellas, Anuel AA aparece caminando junto a la mujer mientras es escoltado por su equipo de seguridad, e incluso en algunos momentos parece evitar las cámaras y la atención de los medios.

Por ahora, ni el referente del género urbano ni Laury Saavedra realizaron declaraciones sobre los rumores que circulan en internet. Tampoco hubo precisiones acerca de quién es la mujer que aparece en los videos, por lo que las versiones continúan creciendo entre los seguidores del artista.

Anuel AA y Laury Saavedra Anuel y Laury en un partido del Inter Miami. Redes sociales

Si hay algo que se sabe es que las relaciones sentimentales de Anuel AA a lo largo de estos últimos años tuvieron un patrón en común: estuvieron marcadas por la exposición mediática y las controversias. Además, varias de ellas coincidieron con momentos importantes en su vida personal, ya que el cantante volvió a convertirse en padre en cada una de esas etapas.