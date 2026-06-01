Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez

Desde hace algunas jornadas, circulan versiones sobre un clima tenso en el jurado de Es mi sueño. Las diferencias no solo involucrarían a Natalie Pérez, la reemplazante de Jimena Barón, sino que además existiría una mala relación entre Joaquín Levinton y Abel Pintos. El líder de Turf rompió el silencio respecto al trato cotidiano con Abel y los demás, manteniendo su habitual humor.
"La convivencia es bárbara y no hay pica. Hay muy buena onda", garantizó Joaquín Levinton en Infama. "Tal vez yo me destaque más pero no es problema, por mi carisma y mi sabiduría", acotó entre risas. Ante la consulta de la cronista, sobre un hipotético malestar con Abel Pintos, el cantante comentó: "Sigue lo que yo le digo atrás de cámara".
"Yo lo coacheo a Abel y después él sabe lo que hace", aseguró Joaquín Levinton. Por otra parte, hizo alusión a las lágrimas de Natalie Pérez durante una entrevista, cuando le preguntaron por un supuesto malestar de sus compañeros de jurado con ella: "No la vi llorar, ella es una divina". Asimismo, manifestó que tanto ella como Jimena Barón desempeñan de gran manera su labor en el ciclo televisivo.
El enojo de Natalie Pérez
Natalie Pérez brindó una nota en Intrusos, espacio donde intentó desmentir las versiones sobre supuestas asperezas con sus compañeros de Es mi sueño. No obstante, rompió en llanto y las dudas crecieron. La artista manifestó que se encontraba sumamente a gusto con su experiencia en el ciclo y admitió que experimentó cierta ansiedad en el debut por tratarse de un desafío inédito en su carrera.
"Día a día me van pidiendo que me quede más días", reveló Natalie Pérez. Ella está reemplazando a Jimena Barón que estuvo casi un mes de vacaciones en Europa. Conforme a lo dicho por Pérez, los demás integrantes del jurado también se ausentarían algunos días y ella ocuparía sus lugares, aunque no entró en detalle de cuánto se ausentaría cada uno de ellos.
Respecto a su eventual permanencia en Es mi sueño de cara a una segunda temporada, Natalie Pérez se mostró abierta: "Voy a evaluar cómo me sentí en esta primera etapa, pero me divierte". En relación a su quiebre emocional, argumentó: "Me estaban diciendo algo feo sobre mi persona en mi lugar de trabajo y me afectó. Les pedí que no me graben, pero seguían. Me di cringe de mi misma cuando me vi".
Natalie Pérez, además, ratificó que no tiene una amistad con los otros jurados, aunque remarcó que existe buena onda y se divierten mucho trabajando juntos. Por último, reconoció que en esa jornada en particular se encontraba un poco sensible y con lágrima fácil.