Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez El líder de Turf se hizo eco de las versiones de malas relaciones en el jurado del certamen televisivo y detalló cómo es la convivencia diaria. Agregar C5N en









El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

Desde hace algunas jornadas, circulan versiones sobre un clima tenso en el jurado de Es mi sueño. Las diferencias no solo involucrarían a Natalie Pérez, la reemplazante de Jimena Barón, sino que además existiría una mala relación entre Joaquín Levinton y Abel Pintos. El líder de Turf rompió el silencio respecto al trato cotidiano con Abel y los demás, manteniendo su habitual humor.

"La convivencia es bárbara y no hay pica. Hay muy buena onda", garantizó Joaquín Levinton en Infama. "Tal vez yo me destaque más pero no es problema, por mi carisma y mi sabiduría", acotó entre risas. Ante la consulta de la cronista, sobre un hipotético malestar con Abel Pintos, el cantante comentó: "Sigue lo que yo le digo atrás de cámara".

"Yo lo coacheo a Abel y después él sabe lo que hace", aseguró Joaquín Levinton. Por otra parte, hizo alusión a las lágrimas de Natalie Pérez durante una entrevista, cuando le preguntaron por un supuesto malestar de sus compañeros de jurado con ella: "No la vi llorar, ella es una divina". Asimismo, manifestó que tanto ella como Jimena Barón desempeñan de gran manera su labor en el ciclo televisivo.

El enojo de Natalie Pérez Natalie Pérez brindó una nota en Intrusos, espacio donde intentó desmentir las versiones sobre supuestas asperezas con sus compañeros de Es mi sueño. No obstante, rompió en llanto y las dudas crecieron. La artista manifestó que se encontraba sumamente a gusto con su experiencia en el ciclo y admitió que experimentó cierta ansiedad en el debut por tratarse de un desafío inédito en su carrera.

"Día a día me van pidiendo que me quede más días", reveló Natalie Pérez. Ella está reemplazando a Jimena Barón que estuvo casi un mes de vacaciones en Europa. Conforme a lo dicho por Pérez, los demás integrantes del jurado también se ausentarían algunos días y ella ocuparía sus lugares, aunque no entró en detalle de cuánto se ausentaría cada uno de ellos.