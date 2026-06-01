IR A
IR A

Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez

El líder de Turf se hizo eco de las versiones de malas relaciones en el jurado del certamen televisivo y detalló cómo es la convivencia diaria.

El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

Desde hace algunas jornadas, circulan versiones sobre un clima tenso en el jurado de Es mi sueño. Las diferencias no solo involucrarían a Natalie Pérez, la reemplazante de Jimena Barón, sino que además existiría una mala relación entre Joaquín Levinton y Abel Pintos. El líder de Turf rompió el silencio respecto al trato cotidiano con Abel y los demás, manteniendo su habitual humor.

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.
Te puede interesar:

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

"La convivencia es bárbara y no hay pica. Hay muy buena onda", garantizó Joaquín Levinton en Infama. "Tal vez yo me destaque más pero no es problema, por mi carisma y mi sabiduría", acotó entre risas. Ante la consulta de la cronista, sobre un hipotético malestar con Abel Pintos, el cantante comentó: "Sigue lo que yo le digo atrás de cámara".

"Yo lo coacheo a Abel y después él sabe lo que hace", aseguró Joaquín Levinton. Por otra parte, hizo alusión a las lágrimas de Natalie Pérez durante una entrevista, cuando le preguntaron por un supuesto malestar de sus compañeros de jurado con ella: "No la vi llorar, ella es una divina". Asimismo, manifestó que tanto ella como Jimena Barón desempeñan de gran manera su labor en el ciclo televisivo.

El enojo de Natalie Pérez

Natalie Pérez brindó una nota en Intrusos, espacio donde intentó desmentir las versiones sobre supuestas asperezas con sus compañeros de Es mi sueño. No obstante, rompió en llanto y las dudas crecieron. La artista manifestó que se encontraba sumamente a gusto con su experiencia en el ciclo y admitió que experimentó cierta ansiedad en el debut por tratarse de un desafío inédito en su carrera.

"Día a día me van pidiendo que me quede más días", reveló Natalie Pérez. Ella está reemplazando a Jimena Barón que estuvo casi un mes de vacaciones en Europa. Conforme a lo dicho por Pérez, los demás integrantes del jurado también se ausentarían algunos días y ella ocuparía sus lugares, aunque no entró en detalle de cuánto se ausentaría cada uno de ellos.

Natalie Perez

Respecto a su eventual permanencia en Es mi sueño de cara a una segunda temporada, Natalie Pérez se mostró abierta: "Voy a evaluar cómo me sentí en esta primera etapa, pero me divierte". En relación a su quiebre emocional, argumentó: "Me estaban diciendo algo feo sobre mi persona en mi lugar de trabajo y me afectó. Les pedí que no me graben, pero seguían. Me di cringe de mi misma cuando me vi".

Natalie Pérez, además, ratificó que no tiene una amistad con los otros jurados, aunque remarcó que existe buena onda y se divierten mucho trabajando juntos. Por último, reconoció que en esa jornada en particular se encontraba un poco sensible y con lágrima fácil.

Noticias relacionadas

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

últimas noticias

Agostina Vega tenía 14 años.

Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que la adolescente fue abusada sexualmente y murió asfixiada

Hace 7 minutos
Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

Hace 37 minutos
El país se consolidó al frente de las remuneraciones pretendidas de la región con un promedio mensual de u$s1.292.

Un informe señala que Argentina registró la mayor suba salarial acumulada en dólares de la región desde 2020

Hace 41 minutos
Donald Trump aseguró que Hezbolá se comprometió a detener los ataques en el terrirorio israelí.

Trump anunció el fin de los ataques de Hezbolá contra Israel y resaltó progresos con Irán

Hace 1 hora
Michelle Peters y el futbolista neozelandés se convirtieron en un fetiche del publico latinoameriano.

Así fue la reacción de la esposa de Tim Payne al escuchar la cumbia argentina que le dedicaron al futbolista

Hace 1 hora