2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

La trágica historia detrás de la única calle porteña que homenajea a un perro

Más de cuatro décadas atrás, un heroico can perdió la vida protegiendo a su guía, capturó a un delincuente desde la muerte y terminó cambiando el plano de Buenos Aires y dando origen a una efeméride nacional.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
El Día Nacional del Perro se conmemora cada 2 de junio en Argentina.

El Día Nacional del Perro se conmemora cada 2 de junio en Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires tiene más de dos mil calles que recuerdan a figuras políticas, fechas y batallas, entre otras cosas, pero hay solo una que recuerda a un perro: se trata de Chonino, en el barrio de Palermo, un nombre que guarda una trágica historia vinculada al Día Nacional del Perro, que se conmemora cada 2 de junio.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 
Te puede interesar:

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

La arteria se extiende por un poco más de 300 metros: nace en Salguero 3350, antes del cruce con las vías del Ferrocarril San Martín, y busca al noroeste, pasando por detrás del shopping Paseo Alcorta y de instalaciones policiales, hasta fundirse en la avenida Casares.

Su nombre está relacionado con su ubicación, y recuerda a una historia que combina tragedia y heroísmo y que dio lugar al establecimiento de la efeméride en 1996.

Embed

La historia de Chonino

Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975, formaba parte de la División Perros de la Policía Federal. Era, literalmente, un perro policía. En su foja de servicios se destaca la participación en el operativo de seguridad en el partido inaugural del Mundial 1978, que se disputó en el estadio Monumental entre Alemania y Polonia.

Una fría y lluviosa noche de invierno de 1983, cuando la dictadura languidecía, tendría su último operativo. Junto a su guía, José Luis Sibert, y otro agente, Jorge Ianni, interceptaron a dos sospechosos en Lastra y General Paz, en Devoto. Los hombres, al verse acorralados, comenzaron a disparar contra los efectivos, quienes resultaron heridos.

Chonino llegó a abalanzarse sobre uno de los maleantes, y de un tarascón le arrancó parte de su campera. El otro delincuente, en su huida, le disparó al perro. El balazo fatal le alcanzó el hombro izquierdo, pero le dio tiempo al can de acurrucarse junto a su guía para exhalar su último aliento.

Sibert sobrevivió y, tras varios meses, logró recuperarse. No corrió la misma suerte Ianni, quien falleció en aquel enfrentamiento que también se llevó la vida de Chonino. El perro tuvo un último acto heroico, ya que, en un desenlace de película, el trozo de campera que le había extirpado al delincuente contenía su DNI, que sirvió para capturarlo pocos días más tarde.

Chonino
La estatua de Chonino en el predio de la Policía Montada.

La estatua de Chonino en el predio de la Policía Montada.

En 1989, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le dio el nombre del fiel can a la calle donde se ubicaba la División Perros, hoy a cargo de la Policía de la Ciudad. A metros de allí, en el predio de la Policía Montada, una estatua le rinde homenaje.

Por su parte, sus restos se encuentran muy cerca de allí, exhibidos en el Museo de la Policía Federal Argentina, con ingreso sobre la avenida Figueroa Alcorta.

En 1996, por impulso de la escritora Cora Cané, se estableció el Día Nacional del Perro cada 2 de junio, fecha de la muerte de Chonino, una jornada para rendir homenaje a estas maravillosas criaturas que acompañan a la humanidad desde hace miles de años.

chonino perro Museo Policía Federal Argentina
Los restos de Chonino en el Museo de la Policía Federal.

Los restos de Chonino en el Museo de la Policía Federal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

Flores celebra este domingo su 220.º aniversario.
play

Flores cumple 220 años: el barrio del papa Francisco y de las mil caras

vuelven las tormentas: el smn emitio una alerta amarilla para cuatro provincias

Vuelven las tormentas: el SMN emitió una alerta amarilla para cuatro provincias

Desalojaron un taller textil clandestino en Floresta.

Floresta: desalojaron un taller textil clandestino que estaba en una casa usurpada

La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.

Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Rating Cero

Así es la vida del campeón de Gran Hermano 2025.

Así es la nueva vida de Tato Algorta tras ganar Gran Hermano: pocos lo saben

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

El descargo de Tini en redes sociales.

El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

La artista es la protagonista principal del film.

Cómo fue la impresionante transformación de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Se filtró la pelea que tendrían Guido Kaczka y Hernán Drago

Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

últimas noticias

Así es la vida del campeón de Gran Hermano 2025.

Así es la nueva vida de Tato Algorta tras ganar Gran Hermano: pocos lo saben

Hace 8 minutos
play

Femicidio de Agostina: el testimonio clave de la ex de Barrelier, quien le prestó el auto que usó el asesino

Hace 15 minutos
Los Bomberos Voluntarios de La Boca en 1930.

Por qué Argentina celebra el Día del Bombero Voluntario cada 2 de junio

Hace 30 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

Hace 43 minutos
“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

Hace 52 minutos