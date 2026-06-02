La trágica historia detrás de la única calle porteña que homenajea a un perro

Más de cuatro décadas atrás, un heroico can perdió la vida protegiendo a su guía, capturó a un delincuente desde la muerte y terminó cambiando el plano de Buenos Aires y dando origen a una efeméride nacional.

La Ciudad de Buenos Aires tiene más de dos mil calles que recuerdan a figuras políticas, fechas y batallas, entre otras cosas, pero hay solo una que recuerda a un perro: se trata de Chonino, en el barrio de Palermo, un nombre que guarda una trágica historia vinculada al Día Nacional del Perro, que se conmemora cada 2 de junio.

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La arteria se extiende por un poco más de 300 metros: nace en Salguero 3350 , antes del cruce con las vías del Ferrocarril San Martín, y busca al noroeste, pasando por detrás del shopping Paseo Alcorta y de instalaciones policiales, hasta fundirse en la avenida Casares.

Su nombre está relacionado con su ubicación, y recuerda a una historia que combina tragedia y heroísmo y que dio lugar al establecimiento de la efeméride en 1996.

Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975, formaba parte de la División Perros de la Policía Federal . Era, literalmente, un perro policía. En su foja de servicios se destaca la participación en el operativo de seguridad en el partido inaugural del Mundial 1978, que se disputó en el estadio Monumental entre Alemania y Polonia.

Una fría y lluviosa noche de invierno de 1983, cuando la dictadura languidecía, tendría su último operativo . Junto a su guía, José Luis Sibert , y otro agente, Jorge Ianni , interceptaron a dos sospechosos en Lastra y General Paz, en Devoto. Los hombres, al verse acorralados, comenzaron a disparar contra los efectivos, quienes resultaron heridos.

Chonino llegó a abalanzarse sobre uno de los maleantes, y de un tarascón le arrancó parte de su campera. El otro delincuente, en su huida, le disparó al perro. El balazo fatal le alcanzó el hombro izquierdo, pero le dio tiempo al can de acurrucarse junto a su guía para exhalar su último aliento.

Sibert sobrevivió y, tras varios meses, logró recuperarse. No corrió la misma suerte Ianni, quien falleció en aquel enfrentamiento que también se llevó la vida de Chonino. El perro tuvo un último acto heroico, ya que, en un desenlace de película, el trozo de campera que le había extirpado al delincuente contenía su DNI, que sirvió para capturarlo pocos días más tarde.

Chonino La estatua de Chonino en el predio de la Policía Montada. Redes sociales

En 1989, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le dio el nombre del fiel can a la calle donde se ubicaba la División Perros, hoy a cargo de la Policía de la Ciudad. A metros de allí, en el predio de la Policía Montada, una estatua le rinde homenaje.

Por su parte, sus restos se encuentran muy cerca de allí, exhibidos en el Museo de la Policía Federal Argentina, con ingreso sobre la avenida Figueroa Alcorta.

En 1996, por impulso de la escritora Cora Cané, se estableció el Día Nacional del Perro cada 2 de junio, fecha de la muerte de Chonino, una jornada para rendir homenaje a estas maravillosas criaturas que acompañan a la humanidad desde hace miles de años.