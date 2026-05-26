26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo será el mayor centro de datos del mundo en Estados Unidos y por qué pone al mundo en alerta

Afirman que el Stratos Project "es el equivalente a verter la energía de 23 bombas atómicas al día en forma de calor" y tendrá una extensión de 16.100 hectáreas de superficie. Se instalará en la zona de Utah, donde ya la sociedad comenzó a criticar el proyecto.

Por
La sociedad de Utah rechaza la instalación este gigantesco data center. 

La sociedad de Utah rechaza la instalación este gigantesco data center. 

Estados Unidos lleva adelante la idea de construir un centro de datos de inteligencia artificial gigante llamado Stratos Project. Este enorme proyecto estará ubicado en la ciudad de Utah, en Washington DC, ocupará una superficie de 16.000 hectáreas y su uso equivaldría a "verter la energía de 23 bombas atómicas al día en forma de calor".

Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.
Te puede interesar:

Adiós al spam: así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular

Este proyecto requeriría unos 9 gigavatios de energía, según expertos, es mucha más electricidad de lo que consume todo el estado donde será construido. El principal inversor del proyecto, Kevin O'Leary habló con Fox News y aseguró: “No creo que exista un sitio más grande en el mundo que este”.

Stratos Project.
Imagen ilustrativa sobre cómo serán las instalaciones del Stratos Project.

Imagen ilustrativa sobre cómo serán las instalaciones del Stratos Project.

En esa línea añadió que “esto demuestra a los chinos y al resto del mundo que no nos andamos con rodeos, que vamos a lograrlo, a impulsarlo y a proporcionar la capacidad de procesamiento a nuestras empresas de IA que defienden al país”.

Sin embargo, la construcción de este data center ya encendió las alarmas y comenzaron las críticas, tanto que los miembros de la sociedad de Utah se movilizaron para protestar contra el proyecto.

El Stratos Project no utilizará la red eléctrica de Utah, sino que creará su propia central eléctrica, supuestamente utilizando el gas de un gasoducto que atraviesa la región, añadieron de ZME Science.

Embed

Además existe otro problema, el calor que generará el data center, que generaría una carga térmica de 16 gigavatios, “el equivalente a la energía liberada diariamente en este entorno local por unas 23 bombas atómicas", expresó Robert Davies, profesor de física en la Universidad Estatal de Utah para el medio The Verge.

Otra consecuencia de su uso además del calentamiento diurno y nocturno, será que “esta instalación provoca una desecación considerable en una cuenca hidrográfica y un ecosistema que ya se encuentran en pleno colapso”, añadió Davies.

Noticias relacionadas

Nueva cerradura magnética, más práctica que los llaveros tradicionales.

Esta es la cerradura nueva que promete ser furor

Rating Cero

¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Los canales de streaming siguen dando que hablar con fuertes cruces.

Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

El ruego desesperado de Manuel Ibero tras la expulsión de Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

El canal, sacudido por un nuevo revuelo.

La escalofriante advertencia que recibió un periodista sobre una figura de Telefe: "Irrespetuoso"

¿Quién denunció a Gran Hermano?

Una participante de Gran Hermano denuncia arreglo y acomodo: "Me querían afuera"

 El gesto la tomó por sorpresa y la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido por la comunidad trans en el país.

El conmovedor momento que vivió Flor de la V en el Obelisco: "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

últimas noticias

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 4 minutos
La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia en Nordelta. 

La pareja de Maxi López le hizo un pedido a sus seguidoras de Argentina y fue viral: ¿qué dijo?

Hace 10 minutos
Aumentos ANSES junio: cómo quedan los valores. 

Nuevo aumento de ANSES para junio 2026: a qué asignaciones alcanza

Hace 12 minutos
¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Hace 12 minutos
El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar sube levemente, pero se mantiene estable por encima de los $1.400

Hace 18 minutos