Cómo será el mayor centro de datos del mundo en Estados Unidos y por qué pone al mundo en alerta Afirman que el Stratos Project "es el equivalente a verter la energía de 23 bombas atómicas al día en forma de calor" y tendrá una extensión de 16.100 hectáreas de superficie. Se instalará en la zona de Utah, donde ya la sociedad comenzó a criticar el proyecto. Por Agregar C5N en









La sociedad de Utah rechaza la instalación este gigantesco data center.

Estados Unidos lleva adelante la idea de construir un centro de datos de inteligencia artificial gigante llamado Stratos Project. Este enorme proyecto estará ubicado en la ciudad de Utah, en Washington DC, ocupará una superficie de 16.000 hectáreas y su uso equivaldría a "verter la energía de 23 bombas atómicas al día en forma de calor".

Este proyecto requeriría unos 9 gigavatios de energía, según expertos, es mucha más electricidad de lo que consume todo el estado donde será construido. El principal inversor del proyecto, Kevin O'Leary habló con Fox News y aseguró: “No creo que exista un sitio más grande en el mundo que este”.

Stratos Project. Imagen ilustrativa sobre cómo serán las instalaciones del Stratos Project. En esa línea añadió que “esto demuestra a los chinos y al resto del mundo que no nos andamos con rodeos, que vamos a lograrlo, a impulsarlo y a proporcionar la capacidad de procesamiento a nuestras empresas de IA que defienden al país”.

Sin embargo, la construcción de este data center ya encendió las alarmas y comenzaron las críticas, tanto que los miembros de la sociedad de Utah se movilizaron para protestar contra el proyecto.

El Stratos Project no utilizará la red eléctrica de Utah, sino que creará su propia central eléctrica, supuestamente utilizando el gas de un gasoducto que atraviesa la región, añadieron de ZME Science.