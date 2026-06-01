Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

La actriz realizó un fuerte descargo tras las declaraciones de su expareja que volvió a poner en agenda la relación traumática que mantuvieron hace una década, atravesada por denuncias de violencia de género, entredichos y acusaciones de infidelidad. "Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón", expresó.

Barbie Vélez realizó un fuerte descargo tras las declaraciones de Federico Bal que volvió a reflotar la relación traumática que mantuvieron hace una década que estuvo atravesada por graves denuncias de violencia de género , entredichos y acusaciones de infidelidad. "Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón", expresó la actriz y aseguró que el vínculo con el hijo de Carmen Barbieri fue "el trauma más grande de su vida".

Barbie y Fede Bal estuvieron juntos cuando estaban dando sus primeros pasos fuertes en el medio. Su romance comenzó en el Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli que, a modo de reality, mostraba día a día los pormenores del idilio y el derrumbe del amor. La relación estuvo marcada por el escándalo mediático y entre acusaciones de infidelidad y entredichos, la polémica escaló a denuncias por violencia de género.

Mientras Vélez había denunciado a Bal por violencia de género y lesiones en la Comisaría de la Mujer, él respondió con una demanda por lesiones y daños materiales en el departamento que compartían. En abril de 2017, el juez Walter José Candela dictó el sobreseimiento para ambos .

Una década después Federico Bal decidió reflotar el tema en una entrevista y reveló detalles de la traumática relación, lo que provocó la reacción y fuerte descargo de la actriz dejando en evidencia que se trata de un tema sensible para ella y que debe padecer la revictimización cada vez que su expareja decide volver a poner en duda su palabra .

Barbie aprovechó el espacio en Storytime (Bondi Live) , y en presencia de su madre Nazarena, respondió a los comentarios que la colocan en el rol de mentirosa.

nazarena vs carmenjpg.jpg Se desató la guerra entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri: se pelean por sus hijos

"Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el orto por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo", empezó y añadió: "Lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes".

Mientras miraba a cámara y contenía las lágrimas, se dirigió a Bal: "No hables más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón. Cerrá el orto, flaco. No hables nunca más de mí. Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más".

Los dichos de Fede Bal

El hijo de Carmen Barbieri estuvo como invitado en Blender, donde recordó la relación que mantuvo con Barbie Vélez y aseguró que, con el paso del tiempo, sintió que le terminaron dando la razón respecto a las denuncias por violencia de género que recibió.

Durante una entrevista con Jose María Listorti, el actor abrió su corazón y contó cómo atravesó la mediática separación en medio de las acusaciones, y relató que logró sobrellevarlo con terapia y el apoyo de sus amigos y familia. Sin vueltas, el conductor se refirió a las acusaciones de violencia de género que recibió por parte de la actriz y deslizó: "Cuando vas con la verdad…", dejando entrever que, según su versión, las denuncias eran falsas y formaban parte de un juego mediático.

Si bien el hijo de Carmen aseguró que le incomoda hablar sobre la situación, no le molesta hacerlo para aclarar los tantos. "Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá".