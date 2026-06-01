Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

La aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo incorpora un espacio temático para centralizar toda la información del torneo en un solo lugar.

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, WhatsApp presentó una herramienta diseñada especialmente para los fanáticos del fútbol. La función se denomina " Football Center 2026 " y permitirá a los usuarios seguir noticias, resultados y novedades del torneo sin necesidad de salir de la aplicación de mensajería instantánea de Meta.

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La iniciativa fue detectada por el sitio especializado WABetaInfo, cuyos usuarios ya comenzaron a ver referencias a la herramienta dentro de la pestaña de actualizaciones de la app. El lanzamiento se produce a pocas semanas del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo 11 de junio.

La propuesta se apoya en el ecosistema de Canales que WhatsApp viene potenciando desde hace meses como espacio para seguir contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento. El objetivo es que toda la cobertura mundialista quede concentrada en un solo lugar dentro de la plataforma, haciendo que sea más fácil el acceso sin necesidad de visitar otras aplicaciones.

Football Center 2026 funcionará como un centro temático dedicado exclusivamente al torneo organizado por la FIFA. Para acceder, los usuarios deberán dirigirse al apartado de Canales , donde encontrarán un directorio con espacios vinculados a selecciones nacionales, medios deportivos especializados y comunidades enfocadas en el seguimiento de los partidos.

El sistema permitirá recibir actualizaciones oficiales provenientes de las propias federaciones y de otras fuentes especializadas que cubran el campeonato en tiempo real. La idea es reunir en un único espacio toda la información relevante del torneo, evitando que el usuario tenga que buscar cada fuente por separado.

No es la primera vez que Meta apuesta por el fútbol para captar usuarios dentro de WhatsApp. La compañía cerró recientemente una alianza con el Arsenal para fortalecer el vínculo entre el club inglés y sus seguidores a través de los Canales, una experiencia que habría servido como antecedente directo para la creación de este nuevo espacio mundialista.

Además, WhatsApp también está probando una nueva función para administradores de Canales que permitiría publicar Estados, contenidos temporales similares a las historias de Instagram, directamente desde esos espacios. Todo indica que esta herramienta podría lanzarse de forma conjunta con Football Center 2026, lo que ampliaría las posibilidades de cobertura dinámica durante el torneo.

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La herramienta ya comenzó a desplegarse tanto en dispositivos iOS como Android. Sin embargo, como suele ocurrir con las actualizaciones de la plataforma, la implementación es gradual y puede demorar algunos días o semanas en llegar a todos los usuarios de manera simultánea.

Quienes aún no encuentren la función disponible pueden verificar si existe una actualización pendiente desde la App Store o Google Play e instalarla para acelerar el acceso. A medida que se acerque el inicio del Mundial, se espera que el despliegue se complete y que Football Center 2026 esté disponible para todos los usuarios de la aplicación.