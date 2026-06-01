1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

La aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo incorpora un espacio temático para centralizar toda la información del torneo en un solo lugar.

Por
La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Redes sociales

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, WhatsApp presentó una herramienta diseñada especialmente para los fanáticos del fútbol. La función se denomina "Football Center 2026" y permitirá a los usuarios seguir noticias, resultados y novedades del torneo sin necesidad de salir de la aplicación de mensajería instantánea de Meta.

Leandro Paredes en la Selección argentina.
Te puede interesar:

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

La iniciativa fue detectada por el sitio especializado WABetaInfo, cuyos usuarios ya comenzaron a ver referencias a la herramienta dentro de la pestaña de actualizaciones de la app. El lanzamiento se produce a pocas semanas del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo 11 de junio.

La propuesta se apoya en el ecosistema de Canales que WhatsApp viene potenciando desde hace meses como espacio para seguir contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento. El objetivo es que toda la cobertura mundialista quede concentrada en un solo lugar dentro de la plataforma, haciendo que sea más fácil el acceso sin necesidad de visitar otras aplicaciones.

jovenes celulares

Así es la nueva función de WhatsApp para seguir el Mundial 2026

Football Center 2026 funcionará como un centro temático dedicado exclusivamente al torneo organizado por la FIFA. Para acceder, los usuarios deberán dirigirse al apartado de Canales, donde encontrarán un directorio con espacios vinculados a selecciones nacionales, medios deportivos especializados y comunidades enfocadas en el seguimiento de los partidos.

El sistema permitirá recibir actualizaciones oficiales provenientes de las propias federaciones y de otras fuentes especializadas que cubran el campeonato en tiempo real. La idea es reunir en un único espacio toda la información relevante del torneo, evitando que el usuario tenga que buscar cada fuente por separado.

No es la primera vez que Meta apuesta por el fútbol para captar usuarios dentro de WhatsApp. La compañía cerró recientemente una alianza con el Arsenal para fortalecer el vínculo entre el club inglés y sus seguidores a través de los Canales, una experiencia que habría servido como antecedente directo para la creación de este nuevo espacio mundialista.

Además, WhatsApp también está probando una nueva función para administradores de Canales que permitiría publicar Estados, contenidos temporales similares a las historias de Instagram, directamente desde esos espacios. Todo indica que esta herramienta podría lanzarse de forma conjunta con Football Center 2026, lo que ampliaría las posibilidades de cobertura dinámica durante el torneo.

Copa del Mundo Mundial 2026
El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo.

El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo.

Cuándo lanzan la función de WhatsApp para seguir el Mundial 2026

La herramienta ya comenzó a desplegarse tanto en dispositivos iOS como Android. Sin embargo, como suele ocurrir con las actualizaciones de la plataforma, la implementación es gradual y puede demorar algunos días o semanas en llegar a todos los usuarios de manera simultánea.

Quienes aún no encuentren la función disponible pueden verificar si existe una actualización pendiente desde la App Store o Google Play e instalarla para acelerar el acceso. A medida que se acerque el inicio del Mundial, se espera que el despliegue se complete y que Football Center 2026 esté disponible para todos los usuarios de la aplicación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arquero de la Selección argentina, Dibu Martínez.

Dibu Martínez mostró su dedo fracturado antes del Mundial 2026 y causó preocupación

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

Convocatoria y dorsales confirmados para el Mundial

Uno por uno: cuáles son todos los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección argentina comenzará los entrenamientos este lunes de cara a los amistosos previo al debut del Mundial 2026

Las tiernas despedidas de las parejas de los jugadores de la Selección de cara al Mundial

Un importante jugador de Arabia Saudita y su inconveniente previo al Mundial.

Estuvo en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en 2022 y ahora se volvió viral por un insólito motivo para el 2026: quién es

La Selección tendrá dos partidos previos al debut en el Mundial: contra Honduras y Islandia.

Empieza la ilusión del Mundial 2026: la Selección partió rumbo a Estados Unidos

Rating Cero

La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Trayectoria destcada e impresionante transformación.

El camino a la fama: como fue la impresionante transformación de Laura Pausini a medida que crecía en su carrera

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva. 

Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

últimas noticias

Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

Hace 8 minutos
La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

Hace 11 minutos
play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Hace 18 minutos
La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Hace 22 minutos
Un momento que quedrá en la historia del fútbol ecuatoriano.

Se enfrentaron en la final de la Champions League pero su abrazo dio la vuelta al mundo

Hace 30 minutos