Elon Musk se convirtió en la primera persona del mundo con un patrimonio superior a u$s700 mil millones Tras un fallo de la Corte Suprema de Delaware que restableció acciones de la compañía Tesla, su fundador logró superar ampliamente el récord de la persona que tiene la fortuna más grande en el planeta. En segundo lugar, se encuentra el creador de Google, Larry Page, que tiene u$s500 mil millones. Por + Seguir en







Elon Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio total de u$s749 mil millones.

Redes Sociales

Este viernes, Elon Musk se convirtió en la primera persona de la historia en tener un patrimonio que supera los u$s700 mil millones. El récord se estableció después de que la Corte Suprema del estado norteamericano de Delaware restableciera las opciones sobre las acciones de Tesla por un valor de u$s139 que habían sido anuladas el año pasado por un tribunal inferior.

De esta manera, el paquete salarial de Musk para 2018, que alguna vez valió u$s56 mil millones, fue restaurado por el alto tribunal de Delaware, dos años después de que una corte inferior rechazara el acuerdo de compensación por considerarlo "insondable".

El fundador de Tesla y dueño de la red social X ya se había convertido esta semana en la primera persona del mundo en tener un patrimonio valuado en los u$s600 mil millones, cuando se anunció que la compañía SpaceX saldría a cotizar a la bolsa. Ahora, su fortuna ascendió a los u$s749 mil millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theJoshTW/status/2002471422128697567&partner=&hide_thread=false 41 companies have exited Delaware thus far.



If there was any doubt about the cost of Elon's 2018 compensation debacle to Delaware, here it is:https://t.co/YSX3SGTBsL https://t.co/kboGMQwQ4J pic.twitter.com/OLhksZ03WM — Josh TW (@theJoshTW) December 20, 2025 En noviembre pasado, los accionistas de Tesla habían aprobado el pago de un u$s1 billón para Musk durante los próximos diez años por dirigir la compañía, el paquete accionario más grande de la historia, al respaldar su visión de transformar a la compañía que fabrica autos eléctricos en un gigante corporativo de la inteligencia artificial y la robótica.

De esta manera, Musk es la persona más rica del mundo por una larga diferencia. En segundo lugar, se encuentra Larry Page, el fundador de Google, que tiene un patrimonio de u$s500 mil millones, según la lista de los multimillonarios que elabora la revista Forbes.