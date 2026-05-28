Adiós al traductor: este es el invento con IA que te permitirá hablar en 52 idiomas Uno de los principales atractivos de estos equipos es justamente la integración de sistemas de Inteligencia Artificial, que pueden reconocer patrones, anticipar acciones y mejorar su funcionamiento con el paso del tiempo. Por Agregar C5N en









Nuevas tecnologías.

Los auriculares W de TimeKettle utilizan inteligencia artificial para traducir conversaciones en tiempo real.

El sistema permite interpretar hasta 42 idiomas y reconocer 95 acentos diferentes.

Cada interlocutor usa un auricular y recibe la traducción instantánea en su propio idioma.

También pueden conectarse al celular para traducir conferencias, anuncios e indicaciones en espacios públicos. La tecnología aplicada a la inteligencia artificial continúa avanzando y uno de los desarrollos más llamativos llega de la mano de Timekettle con sus auriculares W, unos dispositivos creados para eliminar las barreras idiomáticas. El sistema promete traducir conversaciones en tiempo real en hasta 42 idiomas y reconocer 95 acentos diferentes, adaptándose a las variaciones propias de cada región y facilitando la comunicación entre personas de distintas partes del mundo.

El funcionamiento está pensado para que la interacción sea natural y sin interrupciones. El estuche incluye dos auriculares independientes que se reparten entre los interlocutores: cada persona habla en su idioma y recibe la traducción instantánea directamente en el oído, permitiendo mantener una conversación fluida sin necesidad de pausas constantes o intermediarios.

curso idioma inglés Freepik.

Además del modo cara a cara, los auriculares incorporan funciones adicionales mediante una aplicación móvil. El teléfono puede utilizarse como micrófono externo para captar conversaciones, anuncios, conferencias o indicaciones en espacios públicos, ofreciendo traducciones inmediatas. Esta herramienta amplía su utilidad para viajes, reuniones internacionales y situaciones cotidianas donde el idioma suele convertirse en una dificultad.

Qué invento reemplazará al traductor Los auriculares con traducción simultánea están transformando la manera en que las personas se comunican y comienzan a posicionarse como una alternativa a las aplicaciones tradicionales de traducción en celulares. Equipos como los desarrollados por Timekettle integran inteligencia artificial directamente en el audio, evitando interrupciones y permitiendo mantener conversaciones mucho más fluidas sin depender constantemente de una pantalla.