2 de junio de 2026 Inicio
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¿Es feriado el miércoles 17 de junio? Qué sucede en 2026

Tras el descanso del 25 de mayo, se agregó otro asueto patrio este mes que llega antes del 20, el Día de la Bandera.

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Se suma un feriado en junio: por qué

Se suma un feriado en junio: por qué, qué día cae y cómo queda el calendario. 

  • El miércoles 17 de junio de 2026 no será feriado porque la fecha fue trasladada al lunes 15.
  • El cambio permitirá conformar el único fin de semana largo de junio, con tres días consecutivos de descanso.
  • El feriado recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, una figura clave de la independencia argentina.
  • Junio también contará con el Día de la Bandera, aunque en 2026 no generará un fin de semana largo porque caerá sábado.

Tras el feriado por la Revolución de Mayo del 25, muchos argentinos ya miran el calendario de junio para organizar descansos, viajes o actividades familiares. En ese contexto, una de las consultas más frecuentes tiene que ver con el feriado que recuerda al general Martín Miguel de Güemes y con la posibilidad de un nuevo fin de semana largo.

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Qué sucede con el feriado del 17 de junio en 2026

El próximo feriado nacional en junio vinculado a una fecha patria corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, que se conmemora cada 17 de junio. La figura de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar central en la historia argentina. Desde Salta encabezó la denominada Guerra Gaucha, una estrategia que permitió frenar los avances realistas desde el Alto Perú y consolidar la defensa del norte del territorio durante el proceso de independencia.

En 2026, esa fecha patria caerá miércoles y, al tratarse de un feriado trasladable, el Gobierno nacional decidió moverlo al lunes 15 de junio. De esta manera, el miércoles 17 de junio no será feriado, mientras que el lunes 15 se convertirá en jornada no laborable para gran parte del país y dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

El descanso quedará conformado en un fin de semana largo de la siguiente manera:

  • Sábado 13 de junio.
  • Domingo 14 de junio.
  • Lunes 15 de junio, feriado trasladado por Güemes.
El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo.
  • 10 de julio.
  • 7 de diciembre.

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