Adiós al spam: así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular

Android y iPhone cuentan con funciones para restringir contactos basura, silenciar números desconocidos y evitar posibles estafas telefónicas de manera rápida y sencilla.

Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.

Adiós al spam: los intentos de contacto basura se convirtieron en una de las molestias más frecuentes para quienes usan el móvil a diario. Promociones y números desconocidos interrumpen constantemente la rutina, pero tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para restringirlas. Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.

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Hoy en día, las llamadas ilegales y los contactos no deseados son cada vez más comunes, especialmente a través de promociones engañosas, intentos de estafa y comunicaciones automáticas que interrumpen la rutina diaria.

Muchas de estas comunicaciones utilizan sistemas automatizados capaces de realizar cientos de llamadas por minuto, lo que incrementó notablemente la cantidad de usuarios afectados en los últimos años. Por eso, activar recursos de bloqueo y filtrado se volvió una medida clave no solo para evitar molestias, sino también para proteger datos personales y reducir riesgos de fraudes telefónicos.

Los dispositivos Android incorporan funciones específicas para detectar y filtrar llamadas sospechosas . En muchos modelos, especialmente los de Google, esta herramienta aparece dentro del apartado “Asistencia de llamadas”. Allí se pueden activar funciones como:

filtro de llamadas

identificador de llamada y spam

bloqueo automático de números sospechosos

El sistema funciona incluso en segundo plano y, en algunos casos, puede responder automáticamente mediante una voz digital sin que el usuario tenga que atender.

Cómo silenciar llamadas desconocidas en iPhone

En los dispositivos de Apple también existe una opción para evitar llamadas molestas. El proceso es simple:

ingresar a “Configuración”

seleccionar “Teléfono”

activar “Silenciar llamadas desconocidas”

Con esta función habilitada, los números que no estén guardados en la agenda irán directamente al buzón de voz y no harán sonar el teléfono.

Además de evitar interrupciones durante el día, este tipo de herramientas ayuda a reducir posibles estafas telefónicas y contactos sospechosos. Entre los beneficios más importantes se destacan:

menos interrupciones y llamadas molestas

mayor protección frente a fraudes telefónicos

bloqueo automático de números sospechosos

posibilidad de reportar spam y ayudar a otros usuarios

Qué pasa con las llamadas bloqueadas

Aunque las llamadas no suenen, muchas veces quedan registradas en el historial del teléfono. De esta manera, el usuario puede revisarlas más tarde si lo considera necesario, sin perder tiempo ni sufrir interrupciones constantes.