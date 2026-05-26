26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al spam: así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular

Android y iPhone cuentan con funciones para restringir contactos basura, silenciar números desconocidos y evitar posibles estafas telefónicas de manera rápida y sencilla.

Por
Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.
Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.
  • Las llamadas ilegales y el spam telefónico aumentaron en los últimos años.
  • Muchas comunicaciones utilizan sistemas automáticos masivos.
  • Los intentos de estafa y promociones engañosas son cada vez más frecuentes.
  • Android y iPhone incluyen funciones para silenciar números desconocidos.
  • Estas herramientas ayudan a reducir interrupciones y proteger datos personales.
  • Los filtros automáticos permiten bloquear contactos sospechosos fácilmente.

Adiós al spam: los intentos de contacto basura se convirtieron en una de las molestias más frecuentes para quienes usan el móvil a diario. Promociones y números desconocidos interrumpen constantemente la rutina, pero tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para restringirlas. Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.

La sociedad de Utah rechaza la instalación este gigantesco data center. 
Te puede interesar:

Cómo será el mayor centro de datos del mundo en EEUU y por qué pone al mundo en alerta

Hoy en día, las llamadas ilegales y los contactos no deseados son cada vez más comunes, especialmente a través de promociones engañosas, intentos de estafa y comunicaciones automáticas que interrumpen la rutina diaria.

Muchas de estas comunicaciones utilizan sistemas automatizados capaces de realizar cientos de llamadas por minuto, lo que incrementó notablemente la cantidad de usuarios afectados en los últimos años. Por eso, activar recursos de bloqueo y filtrado se volvió una medida clave no solo para evitar molestias, sino también para proteger datos personales y reducir riesgos de fraudes telefónicos.

Numero desconocido

Cómo bloquear las llamadas de spam en tu celular

Los dispositivos Android incorporan funciones específicas para detectar y filtrar llamadas sospechosas. En muchos modelos, especialmente los de Google, esta herramienta aparece dentro del apartado “Asistencia de llamadas”. Allí se pueden activar funciones como:

  • filtro de llamadas
  • identificador de llamada y spam
  • bloqueo automático de números sospechosos
  • El sistema funciona incluso en segundo plano y, en algunos casos, puede responder automáticamente mediante una voz digital sin que el usuario tenga que atender.

Cómo silenciar llamadas desconocidas en iPhone

  • En los dispositivos de Apple también existe una opción para evitar llamadas molestas. El proceso es simple:
  • ingresar a “Configuración”
  • seleccionar “Teléfono”
  • activar “Silenciar llamadas desconocidas”
  • Con esta función habilitada, los números que no estén guardados en la agenda irán directamente al buzón de voz y no harán sonar el teléfono.

Además de evitar interrupciones durante el día, este tipo de herramientas ayuda a reducir posibles estafas telefónicas y contactos sospechosos. Entre los beneficios más importantes se destacan:

  • menos interrupciones y llamadas molestas
  • mayor protección frente a fraudes telefónicos
  • bloqueo automático de números sospechosos
  • posibilidad de reportar spam y ayudar a otros usuarios

Qué pasa con las llamadas bloqueadas

Aunque las llamadas no suenen, muchas veces quedan registradas en el historial del teléfono. De esta manera, el usuario puede revisarlas más tarde si lo considera necesario, sin perder tiempo ni sufrir interrupciones constantes.

Noticias relacionadas

Nueva cerradura magnética, más práctica que los llaveros tradicionales.

Esta es la cerradura nueva que promete ser furor

Rating Cero

¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Los canales de streaming siguen dando que hablar con fuertes cruces.

Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

El ruego desesperado de Manuel Ibero tras la expulsión de Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

El canal, sacudido por un nuevo revuelo.

La escalofriante advertencia que recibió un periodista sobre una figura de Telefe: "Irrespetuoso"

¿Quién denunció a Gran Hermano?

Una participante de Gran Hermano denuncia arreglo y acomodo: "Me querían afuera"

 El gesto la tomó por sorpresa y la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido por la comunidad trans en el país.

El conmovedor momento que vivió Flor de la V en el Obelisco: "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

últimas noticias

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia en Nordelta. 

La pareja de Maxi López le hizo un pedido a sus seguidoras de Argentina y fue viral: ¿qué dijo?

Hace 6 minutos
Aumentos ANSES junio: cómo quedan los valores. 

Nuevo aumento de ANSES para junio 2026: a qué asignaciones alcanza

Hace 8 minutos
¿Quién será papá en el plantel de Boca?

Un jugador de Boca será padre tras una mediática separación y a menos de un año de confirmar su nueva relación

Hace 8 minutos
El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar sube levemente, pero se mantiene estable por encima de los $1.400

Hace 14 minutos
Los canales de streaming siguen dando que hablar con fuertes cruces.

Tras una escandalosa pelea en un streaming, una famosa abandonó el estudio: "Psicótica es un montón"

Hace 28 minutos