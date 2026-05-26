Adiós al spam: así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular

- Las llamadas ilegales y el spam telefónico aumentaron en los últimos años.
- Muchas comunicaciones utilizan sistemas automáticos masivos.
- Los intentos de estafa y promociones engañosas son cada vez más frecuentes.
- Android y iPhone incluyen funciones para silenciar números desconocidos.
- Estas herramientas ayudan a reducir interrupciones y proteger datos personales.
- Los filtros automáticos permiten bloquear contactos sospechosos fácilmente.
Adiós al spam: los intentos de contacto basura se convirtieron en una de las molestias más frecuentes para quienes usan el móvil a diario. Promociones y números desconocidos interrumpen constantemente la rutina, pero tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para restringirlas. Así podés bloquear las llamadas que no querés recibir en tu celular.
Hoy en día, las llamadas ilegales y los contactos no deseados son cada vez más comunes, especialmente a través de promociones engañosas, intentos de estafa y comunicaciones automáticas que interrumpen la rutina diaria.
Muchas de estas comunicaciones utilizan sistemas automatizados capaces de realizar cientos de llamadas por minuto, lo que incrementó notablemente la cantidad de usuarios afectados en los últimos años. Por eso, activar recursos de bloqueo y filtrado se volvió una medida clave no solo para evitar molestias, sino también para proteger datos personales y reducir riesgos de fraudes telefónicos.
Cómo bloquear las llamadas de spam en tu celular
Los dispositivos Android incorporan funciones específicas para detectar y filtrar llamadas sospechosas. En muchos modelos, especialmente los de Google, esta herramienta aparece dentro del apartado “Asistencia de llamadas”. Allí se pueden activar funciones como:
- filtro de llamadas
- identificador de llamada y spam
- bloqueo automático de números sospechosos
- El sistema funciona incluso en segundo plano y, en algunos casos, puede responder automáticamente mediante una voz digital sin que el usuario tenga que atender.
Cómo silenciar llamadas desconocidas en iPhone
- En los dispositivos de Apple también existe una opción para evitar llamadas molestas. El proceso es simple:
- ingresar a “Configuración”
- seleccionar “Teléfono”
- activar “Silenciar llamadas desconocidas”
- Con esta función habilitada, los números que no estén guardados en la agenda irán directamente al buzón de voz y no harán sonar el teléfono.
Además de evitar interrupciones durante el día, este tipo de herramientas ayuda a reducir posibles estafas telefónicas y contactos sospechosos. Entre los beneficios más importantes se destacan:
- menos interrupciones y llamadas molestas
- mayor protección frente a fraudes telefónicos
- bloqueo automático de números sospechosos
- posibilidad de reportar spam y ayudar a otros usuarios
Qué pasa con las llamadas bloqueadas
Aunque las llamadas no suenen, muchas veces quedan registradas en el historial del teléfono. De esta manera, el usuario puede revisarlas más tarde si lo considera necesario, sin perder tiempo ni sufrir interrupciones constantes.