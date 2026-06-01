Adiós a la freidora de aire: ya hay un nuevo invento para reemplazarla

Un nuevo dispositivo multifunción combina horno, freidora sin aceite y deshidratador, ofreciendo más capacidad, tecnología y versatilidad para preparar todo tipo de recetas en casa.

¿Cuál es el nuevo artefacto que promete revolucionar la cocina?.

  • Un horno inteligente busca convertirse en una alternativa a las freidoras de aire tradicionales.
  • Combina funciones de horno eléctrico, freidora sin aceite y deshidratador de alimentos.
  • Cuenta con una capacidad de 30 litros, ideal para preparar comidas familiares.
  • Incorpora tecnología de convección para distribuir el calor de manera uniforme.
  • Permite freír, hornear, asar, gratinar y deshidratar alimentos en un solo equipo.

Adiós a la freidora de aire: se convirtieron en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años gracias a su capacidad para cocinar con menos aceite. Sin embargo, ya hay un nuevo invento para reemplazarla que busca ir un paso más allá, ¿cuál es el nuevo artefacto que promete revolucionar la cocina?

Se trata de un horno inteligente multifunción que reúne las características de una freidora de aire, un horno convencional y un deshidratador de alimentos, ofreciendo mayor versatilidad para preparar todo tipo de recetas en el hogar.

Con una combinación de potencia y capacidad, este tipo de dispositivos comienza a posicionarse como una de las tendencias más interesantes dentro del mercado de aparatos multifunción para el día a día. Su mayor capacidad permite cocinar porciones más grandes, preparar varios alimentos al mismo tiempo y acceder a funciones que van más allá del simple horneado o fritura sin aceite.

Cuál es el electrodoméstico que reemplaza a las freidoras de aire

El protagonista es el horno inteligente HAF-SO30LBK de HDC, un dispositivo diseñado para cocinar de múltiples maneras sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite. Este equipo permite freír, hornear, asar, gratinar y deshidratar alimentos desde una única plataforma. Gracias a su tecnología de convección, distribuye el calor de forma uniforme para lograr cocciones más rápidas y resultados similares a los de una cocina profesional.

Además, incorpora una pantalla táctil con 18 programas automáticos que facilitan la preparación de diferentes platos sin necesidad de realizar configuraciones complejas. Entre sus especificaciones más destacadas se encuentran:

  • Potencia de 1800 W.
  • Capacidad interior de 30 litros.
  • Temperatura regulable entre 30 °C y 230 °C.
  • Sistema de cocción por convección.
  • Pantalla táctil con 18 programas preestablecidos.
  • Función para deshidratar alimentos.
  • Apagado automático y protección contra sobrecalentamiento.
  • Posibilidad de combinar dos programas de cocción simultáneamente.
También incluye diversos accesorios, como bandejas para hornear, canasta para freír, asadera para pizzas y rejillas que amplían las opciones de preparación. Mientras que las freidoras de aire están orientadas principalmente a la cocción rápida de alimentos con poco aceite, los nuevos hornos inteligentes buscan ofrecer una experiencia más completa.

Además, la posibilidad de asar, deshidratar frutas, cocinar pizzas, carnes o vegetales convierte a estos dispositivos en una alternativa atractiva para quienes buscan un electrodoméstico versátil y funcional. Actualmente, el horno inteligente HAF-SO30LBK se comercializa en Argentina por un valor cercano a los $369.000, dependiendo del comercio y las promociones vigentes.

