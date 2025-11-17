17 de noviembre de 2025 Inicio
Elon Musk pidió que Tesla fabrique autos en Estados Unidos sin componentes de China

El magnate sudafricano exigió que la empresa no utilice componentes del país asiático, en el marco de la incertidumbre arancelaria y la inestabilidad comercial.

Elon Musk

Elon Musk, dueño de Tesla.

La empresa estadounidense Tesla, cuyo propietario es Elon Musk, le pidió a sus proveedores que no utilicen piezas fabricadas en China para los vehículos construidos en Estados Unidos, en el marco de la incertidumbre sobre la posible imposición de más aranceles y la inestabilidad comercial.

La compañía apunta a sustituir distintos elementos chinos de cara a los próximos dos años para que las posibles modificaciones normativas no afecten la elaboración de los vehículos. Ante esta situación, se espera que la mayor complicación se presente en las baterías LFP ya que requieren una amplia estructura.

En tal sentido, la decisión también se enmarca en la intención de Tesla de tener una situación más presumible referida a los costos y quedar con menos exposiciones a la tensión arancelaria entre Estados Unidos y China. Por lo pronto, la empresa encabezada por Musk se adhirió al cambio dispuesto por varios países de "desacoplar" distintos suministros chinos.

No obstante, la compañía se expondrá al desafío de nuevas unidades y proteger la elaboración por eventuales suspensiones, por lo que buscará una red de distribución dúctil.

Elon Musk cobrará un billón de dólares por dirigir Tesla durante los próximos 10 años

La junta de accionistas de la empresa Tesla acordó pagarle a Elon Musk un sueldo de casi un billón de dólares en acciones de la compañia para que la dirija durante la próxima década. La decisión fue apoyada por el 75% de la junta, aunque ahora el hombre más rico del planeta deberá cumplir una serie objetivos.

“Las demás juntas de accionistas son aburridas, pero las nuestras son una pasada”, aseguró Musk para agradecerles el apoyo a los accionistas, al finalizar la junta. Sin embargo, esta retribución multimillonaria estará condicionada a que deberá multiplicar por seis el valor de la compañía en la Bolsa, hasta alcanzar los U$S 8,5 billones de capitalización dentro de doce años, vender 20 millones de vehículos durante ese periodo o poner en el mercado un millón de sus robots Optimus y otro millón de sus coches autónomos.

Precisamente, Musk le enfatizó a los accionistas que el robot humanoide de Tesla será la clave del éxito de la empresa. “Optimus será, en última instancia, mejor que el mejor cirujano humano, con un nivel de precisión imposible, que está más allá de lo humano”, dijo.

“La gente siempre ha hablado de eliminar la pobreza, pero en realidad, Optimus eliminará la pobreza de verdad. Optimus proporcionará a la gente una atención médica increíble”, agregó el hombre más rico del planeta.

El sudafricano ya es el principal accionista de Tesla con una participación del 15,32%, según Bloomberg. Si logra cumplir con los objetivos impuestos por el consejo de administración, superaría el 25% del capital del grupo tecnológico y dispararía su influencia en la compañía en plena carrera mundial de la Inteligencia Artificial (IA).

“Nos encontramos en un momento crucial en la historia de Tesla, y las propuestas que el comité especial ha diseñado meticulosamente y que la junta directiva ha presentado ayudarán a determinar el futuro de Tesla”, aseguró Musk sobre la búsqueda de la compañía en pasar de ser la pionero en la fabricación de coches eléctricos, a una empresa puntera en tecnología con la mira puesta en los robots, drones y los coches autónomos gracias al impulso de la IA.

Tras la aprobación de la junta de accionistas, Musk multiplicará por 17.000 veces su actual sueldo de U$S 59 millones al año si logra completar los objetivos.

