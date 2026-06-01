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Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

La legendaria agrupación mexicana cerró su serie de presentaciones en el Movistar Arena con un show vibrante y un completo sold out, reafirmando su lugar como referentes de la música popular latinoamericana.

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Los Ángeles Azules bajaron el telón de su serie porteña el domingo 31 de mayo en el Movistar Arena con la misma intensidad con la que la abrieron. Los 17 integrantes de la agrupación mexicana volvieron a demostrar por qué son una referencia ineludible de la música popular latinoamericana con un escenario que nunca perdió temperatura durante toda la noche.

La organización abrió la venta anticipada bajo la modalidad Early Bird.
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La fiesta arrancó fuerte con "Entrega de Amor", "Mi Único Amor" y "La Hice Llorar", canciones que el público acompañó a los gritos, transformando cada rincón del recinto en una pista de baile gigante. La escenografía, marcada por referencias mexicanas en las pantallas gigantes del estadio de Chacarita, envolvió todo en un clima de celebración colectiva que pocas veces se ve en un show de estas características.

Los vientos —trombones y trompetas— se lucieron al mismo nivel que los percusionistas y tecladistas, recordándole a la audiencia que detrás de los hits hay una maquinaria musical de altísimo nivel. Clásicos como "Cómo Te Voy a Olvidar", "El Listón de Tu Pelo", "Nunca es Suficiente", "17 Años" y "El Amor de Mi Vida" sonaron como si fueran nuevos, vitoreados por miles de personas que se los saben de memoria.

La noche tuvo también su cuota de emoción con los invitados. Américo y Yami Safdie volvieron a subirse al escenario en esta tercera función, reafirmando el espíritu colaborativo que caracteriza a la banda. Dos presencias ya queridas por el público argentino que en cada aparición generaron ovaciones.

Y como broche de oro, se subió al escenario Pablo Lescano, referente de la cumbia nacional.

Los ángeles azules y Pablo Lescano

Con casi cinco décadas de trayectoria, los Mejía Avante llevan años convirtiendo sus canciones en himnos que se pasan de generación en generación. Esa presencia en la memoria colectiva es lo que hace que cada uno de sus shows exceda el entretenimiento. Y el cierre de esta serie en Buenos Aires fue la prueba más reciente de eso.

Tres funciones agotadas, miles de personas cantando de principio a fin y una demanda que convirtió cada anuncio de nuevas fechas en un acontecimiento. Los Ángeles Azules no vinieron a hacer un show: vinieron a hacer una fiesta. Y Buenos Aires, una vez más, les respondió con todo.

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