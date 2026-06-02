Perfecto para el invierno: así podés acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026

Gracias a este subsidio, los hogares sin acceso a la red de gas natural pueden reducir sus gastos energéticos y afrontar con mayor tranquilidad los meses de bajas temperaturas.

La asistencia se aplica mediante un sistema de descuentos en los puntos de venta habilitados.

Perfecto para el invierno: con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias argentinas buscan alternativas para afrontar el aumento del consumo energético. En este contexto, el Programa Hogar de ANSES continúa vigente en 2026 como una ayuda destinada a quienes utilizan garrafas y no tienen acceso a la red de gas natural. Así podés acceder.

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El beneficio apunta a aliviar el gasto de los hogares más vulnerables mediante un subsidio que facilita la compra de tubos de gas, especialmente durante los meses más fríos del año.

El objetivo es que las familias puedan acceder al combustible envasado a un precio más accesible y enfrentar los gastos de calefacción sin afectar significativamente su economía.

El Programa Hogar es una asistencia económica impulsada por el Estado para garantizar el acceso al gas envasado a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Durante 2026, el programa incorporó un sistema de subsidio digital que permite aplicar el beneficio directamente al momento de realizar la compra de la garrafa, sin necesidad de recibir previamente una transferencia de dinero.

Además, la cobertura se incrementa durante el invierno para acompañar el mayor consumo energético de los hogares. La nueva modalidad implementada permite que el descuento se aplique de forma automática mediante billeteras virtuales y otros medios de pago electrónicos habilitados.

Según la época del año, el monto subsidiado puede variar. Mientras que durante gran parte del año la asistencia equivale a una parte del valor de una garrafa, en los meses invernales la cobertura puede alcanzar el costo total de una unidad.

garrafas

Cómo acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026

Las personas interesadas deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades:

Estar inscritas en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

No contar con servicio de gas natural en el domicilio.

Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético en el hogar.

Incluso quienes ya eran beneficiarios del antiguo esquema deben completar la inscripción o actualización de datos en el ReSEF para mantener el acceso al subsidio.

La inscripción se realiza de manera online a través de los canales oficiales habilitados por el Gobierno. Durante el proceso, se validan los datos personales, la composición del grupo familiar y la situación socioeconómica del solicitante. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario podrá acceder al descuento correspondiente para la compra de garrafas, especialmente importante durante el invierno, cuando aumenta la necesidad de calefacción y agua caliente.