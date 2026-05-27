27 de mayo de 2026 Inicio
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¿Qué significa "guau" y "miau miau"? China creó un traductor para perros y gatos con un 95% de eficacia

La empresa PettiChat armó un dispositivo con inteligencia artificial para el collar de las mascotas, el cual analiza comportamientos y patrones para convertirlos en frases interpretables para las personas.

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Este dipositivo permite traducir en tiempo real lo que nos dicen nuestras mascotas. 

Este dipositivo permite traducir en tiempo real lo que nos dicen nuestras mascotas. 

Una empresa de China creó un traductor en tiempo real para poder entender a perros y gatos mediante el análisis de comportamientos y patrones para convertirlos en "frases" interpretables para los humanos. Para ello se utiliza un dispositivo que se coloca en el collar de la mascota.

La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.
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"¿Qué pasaría si podrías comunicarte con tu mascota?". Esta pregunta que parece salida de una película de ciencia ficción está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

La startup Meng Xiaoyi creó la aplicación PettiChat y ahora busca financiamiento para que este dispositivo vea la luz a finales de año. Este dispositivo es entrenado con inteligencia artificial junto a científicos, veterinarios y expertos en IA promete captar la intensidad y el ritmo de maullidos o ladridos para poder interpretarlos.

PETTICHAT (1)

Este dispositivo es muy pequeño, pesa aproximadamente 27 gramos de peso y se coloca en el collar del animal. Según explicaron, con una sola carga de batería puede durar dos semanas de uso interrumpido y se puede conectar al celular, donde se puede acceder a un informe diario sobre cómo se encuentra la mascota.

Los creadores prometen que la traducción entre la mascota y el humano tomará un total de 1,2 segundos y la precisión está cerca del 94,6%. Esta aplicación por el momento no tiene fecha de salida en el mercado confirmada, únicamente se sabe que el precio aproximado rondará cerca de los 119 dólares.

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