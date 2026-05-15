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MasterChef Celebrity: filtraron la lista de famosos convocados

Las grabaciones del programa comenzarán en julio o agosto y, según indicaron en LAM, Telefe llamó a los primeros seis participantes para tentarlos con formar parte del ciclo de Wanda Nara.

La temporada de MasterChef Celebrity comenzará luego de Gran Hermano: Generación Dorada 2026.

La temporada de MasterChef Celebrity comenzará luego de Gran Hermano: Generación Dorada 2026.

Captura Telefe

En la previa de las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina, se dieron a conocer los primeros nombres que fueron convocados por la producción. La periodista Pilar Smith contó en LAM que uno de los famosos bomba que llamaron fue Abel Pintos e intentarán convencerlo.

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El ciclo de cocina comenzará luego de la edición Generación Dorada de Gran Hermano, la cual no tiene fecha de finalización, pero se espera que termine en septiembre. Sin embargo, aseguran que el bajo rating presiona para que la final se emita antes de lo esperado.

Smith contó en detalle que "son nombres de famosos que Telefe quiere para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano”.

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Los primeros llamados fueron Nick Sicario, L-Gante, la China Ansa, Julieta Poggio, Lucila Tora Villar y Abel Pintos. A este último, lo intentan convencer: “Están haciendo una puja muy fuerte, no la veo fácil, trabajó en Telefe, fue artista de Telefe. Lo quieren sí o sí".

Ante esto, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda que ni bien termina la película que Wanda Nara graba en Uruguay, comienza con las grabaciones: "Si arranca ahora, el formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene".

Otra de las confirmaciones fue la presencia de Nara y Verónica Lozano será la cara de Bake Off: "No está cerrado del todo porque no se sabe qué puede pasar con el canal, con el rating, qué garpa y qué no".

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a ser foco de versiones sobre ruptura, esta vez se habrían separado luego de su polémico viaje a Japón, según confirmó Karina Iavícoli en Infama por América TV. "Está separada", insistió la panelista y precisó que la empresaria habría tomado la decisión cuando ya sabía que comenzaba el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

Según Iavícoli, el motivo que llevó a la actriz por ese camino fueron los celos de Migueles durante la preparación y el rodaje de la película. Aún así, la periodista descartó la versión de un romance entre Wanda y su coprotagonista, Agustín Bernasconi. Allegados a la producción aseguraron que las escenas de mayor cercanía responden únicamente a las exigencias del guion.

"Ella está muy feliz, muy concentrada, aparte de los problemas personales", concluyó la panelista en referencia a la actividad profesional de Wanda, que no le da respiro. Recientemente estrenó en Telefe la novela vertical Triángulo amoroso, en la que actúa junto a su exmarido Maxi López.

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