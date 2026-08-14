Así podrás detectar un código QR falso para evitar caer en una estafa y que no te vacíen la cuenta

Los cobros y pagos a través de códigos QR se convirtieron en un hábito cotidiano en la Argentina , simplificando compras en comercios, transferencias y accesos a distintos servicios. Sin embargo, esta masividad y comodidad también abrieron la puerta a mecanismos de engaño cada vez más sofisticados , diseñados por ciberdelincuentes para vulnerar la seguridad de los usuarios desprevenidos.

La amenaza crece a medida que estas herramientas se multiplican en la vida diaria, ya que un simple escaneo puede redirigir a sitios maliciosos o activar acciones no autorizadas. Por este motivo, tomar conciencia sobre los riesgos asociados a esta tecnología resulta un paso fundamental para proteger la privacidad de los datos personales y resguardar el dinero depositado en las distintas plataformas financieras.

Para evitar dolores de cabeza y prevenir accesos indebidos a los fondos bancarios, es clave estar alerta y adoptar pautas de verificación antes de realizar cualquier operación. Conocer el funcionamiento de estas maniobras y aprender a identificar las anomalías más comunes permitirá operar con tranquilidad y reaccionar de manera adecuada ante cualquier indicio de fraude.

El crecimiento de los ciberdelitos en el país encendió las alarmas de las autoridades porteñas. Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires registró casi 1.300 denuncias por ciberfraudes , lo que representa un promedio superior a los 200 casos mensuales. Entre los engaños más recurrentes se destacan la clonación de perfiles en plataformas de mensajería, el ingreso no autorizado a billeteras virtuales y el robo de credenciales de tarjetas.

Una de las modalidades más extendidas en la cotidianeidad consiste en la superposición de stickers maliciosos sobre los códigos legítimos en locales comerciales, gastronomía o parquímetros. Al realizar la lectura con la cámara, el usuario es redirigido a un enlace engañoso que imita la pasarela de pago. Si la persona concreta el envío de dinero sin corroborar de forma exhaustiva el nombre del titular o la cuenta de destino, los fondos terminan directamente en manos de los estafadores.

Por otra parte, gana terreno la técnica conocida como QRLjacking, una maniobra donde los atacantes apelan a falsas validaciones o beneficios para tomar el control de sesiones en aplicaciones de chat. Una vez concretado el acceso no autorizado, los ciberdelincuentes utilizan la cuenta de la víctima para enviar mensajes masivos a sus contactos y solicitar transferencias de dinero de carácter urgente bajo el pretexto de una emergencia.

Asimismo, proliferan los supuestos avisos de infracción dejados en vehículos o boletas con supuestos cortes de servicio que exigen un pago inmediato. Del mismo modo, mediante la modalidad del brushing, se envían paquetes no solicitados con códigos para robar información financiera confidencial o forzar la descarga de software malicioso por fuera de las tiendas oficiales.

Cómo reconocer un código QR falso

Dado que el aspecto gráfico de estos códigos no revela si son legítimos, la prevención comienza por analizar minuciosamente el contexto. La primera gran señal de alerta física aparece al detectar una calcomanía superpuesta: si el código presenta relieve, bordes despegados o cubre una impresión previa, la indicación directa es no escanearlo y avisar al comercio. A su vez, antes de confirmar cualquier transferencia, resulta indispensable revisar de forma exhaustiva la pantalla para verificar que el nombre o la razón social del destinatario coincidan, además de controlar que el dominio web no tenga letras repetidas, guiones ni terminaciones inusuales.

Por otro lado, es determinante estar atento al tipo de información que solicita la página luego de la lectura. Un menú gastronómico o un cartel informativo jamás deberían exigir usuario, contraseña ni datos de tarjetas de crédito. De igual manera, se debe sospechar de aquellos formularios externos que prometen premios o reintegros inesperados a cambio de ingresar datos personales, como así también de cualquier escaneo que inicie la descarga de archivos APK o programas desconocidos por fuera de las tiendas oficiales de aplicaciones.

Dónde denunciar una estafa con QR y qué datos conservar

Frente a un fraude digital, la celeridad en el reclamo resulta crucial debido a que los fondos sustraídos suelen transferirse velozmente a través de múltiples cuentas. Para intentar recuperar el dinero, es fundamental accionar en paralelo mediante el reclamo formal ante el banco o billetera virtual, solicitando el bloqueo de credenciales y un número de gestión, y la denuncia judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal porteño implementó un protocolo de actuación rápida que logró revertir operaciones por más de $322 millones, permitiendo ordenar el congelamiento preventivo de cuentas sospechosas por un plazo de 60 días.

Para acceder a este mecanismo de congelamiento es imprescindible cumplir con tres requisitos centrales: formalizar la denuncia dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho, que el perjuicio sea de al menos $3 millones de pesos y que el afectado o la cuenta se encuentren en jurisdicción porteña. Entre los canales disponibles para radicar la presentación se destacan la línea gratuita 0800-33-FISCAL (347225) habilitada las 24 horas, la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia en Sarmiento 663 (6° piso, CABA), el correo [email protected] o cualquier comisaría y fiscalía cercana.

Al momento de avanzar con las presentaciones, la preservación de la evidencia resulta determinante para sostener la investigación. Se debe resguardar la totalidad del material probatorio sin borrar mensajes, correos ni llamadas vinculadas al engaño. Es necesario conservar capturas de pantalla, la dirección web a la que redirigió el código, los comprobantes de transferencia y los datos de las cuentas receptoras. Por último, cabe recordar que el Banco Central no otorga créditos ni solicita claves a usuarios, por lo que cualquier contacto en su nombre debe desestimarse de inmediato.