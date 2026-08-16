Tesla rompe récords en Australia con su último modelo: cómo es y por qué causa furor El nuevo vehículo llamó la atención en el país y se convirtió en una de las grandes novedades del mercado. Por Agregar C5N en









Gracias a este nuevo modelo, Tesla causa furor en Australia. Bloomberg Línea

Tesla atraviesa un momento de fuerte crecimiento en Australia.

Un nuevo modelo familiar se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

El mercado australiano avanza con fuerza hacia la movilidad eléctrica.

Los vehículos de mayor espacio y capacidad ganan cada vez más interés. Tesla atraviesa un momento de fuerte crecimiento en Australia, donde logró en julio de 2026 su mejor registro histórico para ese mes. La empresa entregó 4.778 vehículos, muy por encima de las 917 unidades que había vendido durante el mismo período de 2025. El resultado estuvo impulsado principalmente por la renovada gama Model Y y, en especial, por una versión pensada para quienes buscan mayor espacio y capacidad.

El gran protagonista de este crecimiento fue el Model YL de seis plazas, una configuración que permitió a Tesla ganar terreno entre los SUV eléctricos de uso familiar. En total, la gama Model Y alcanzó las 4.644 unidades entregadas durante julio, mientras que el Model 3 quedó muy por detrás, con apenas 134 matriculaciones. La diferencia entre ambos modelos muestra cómo están cambiando las preferencias de los compradores australianos.

Así es el Model YL, con capacidad para 6 personas. Drive El avance de Tesla también se da en un contexto de fuerte crecimiento de los vehículos electrificados en el país. Durante el segundo trimestre de 2026, los eléctricos, híbridos enchufables e híbridos representaron en conjunto el 49,16 % de las ventas de autos nuevos. De esta manera, los vehículos con motor de combustión quedaron por debajo de la mitad del mercado, una señal de que las alternativas a la nafta y el diésel ganan cada vez más espacio.

Así es el Tesla que sorprende a todos en Australia El Model YL de seis plazas se convirtió en una de las principales novedades de Tesla en Australia y tuvo un peso decisivo en el récord alcanzado durante julio. Su principal atractivo está en la distribución del interior, que permite transportar a más personas sin abandonar el formato SUV. Esta característica apunta directamente a un público familiar que necesita espacio y versatilidad para el uso cotidiano.

La llegada de esta versión amplía además las posibilidades de los vehículos eléctricos dentro de un segmento que durante mucho tiempo estuvo dominado por modelos de combustión. Para las familias numerosas, contar con seis plazas puede ser un factor determinante al momento de elegir un auto. A esto se suman ventajas habituales de los eléctricos, como menores costos de funcionamiento y un mantenimiento potencialmente más sencillo.