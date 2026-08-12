12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Novedades: WhatsApp lanza saludos privados para nuevos miembros y mantiene limpia la charla grupal

La app le dice chau a los saludos repetidos. Ahora los grupos se mantienen ordenados y cada nuevo integrante recibe su bienvenida en forma discreta, sin llenar la charla de “holas” interminables.

Por
La nueva función aún está en desarrollo y no ha sido habilitada para los probadores beta en iOS ni Android

La nueva función aún está en desarrollo y no ha sido habilitada para los probadores beta en iOS ni Android,. 

WhatsApp

WhatsApp mejora la gestión de comunidades con saludos privados. A través de bienvenidas discretas, la app le dice chau a los saludos repetidos y ahora los grupos se mantienen ordenados. Cada nuevo integrante recibe su bienvenida en forma directa, sin llenar la charla de “holas” interminables.

La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 
Te puede interesar:

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

La aplicación está armando una función que va a simplificar la vida en los grupos. En vez de que todos tengan que escribir “bienvenido” o llenar el chat de saludos, los administradores van a poder configurar un mensaje automático que le llega directo al nuevo integrante, en privado. Así el grupo sigue ordenado, sin ruido, y el recién llegado igual recibe su bienvenida personalizada.

Lo bueno es que esta opción está en desarrollo tanto para iOS como para Android, y apunta a algo que muchos pedían: integrar gente nueva sin que se arme un desborde de mensajes. Es decir, una bienvenida más práctica, discreta y sin interrumpir la charla general.

Cómo funciona el saludo privado y la experiencia del usuario

WhatsApp le hizo caso a los miles de reclamos de su comunidad al meter esta función que ordena los grupos. Cuando alguien nuevo entra, recibe un “saludo automatizado” en privado, sin que el resto vea el mensaje. Así se evita llenar la charla con los clásicos “bienvenido” y se mantiene la dinámica limpia.

Lo interesante es que ese saludo no queda fijo y el nuevo integrante puede contestar directamente, arrancando una conversación uno a uno, lo que ayuda a romper el hielo y a integrarse más rápido sin molestar al resto del grupo.

Los administradores van a tener el control total, desde la pantalla de permisos podrán activar o desactivar la opción, elegir el texto (WhatsApp ofrece uno predeterminado, pero se puede editar) y asegurarse de que haya un único mensaje de bienvenida por grupo, editable por cualquiera de ellos. Tener en cuenta que la opción estará desactivada por defecto.

El reclamo se hizo muy presente sobre todo en entornos profesionales, educativos o de soporte, donde el saludo privado puede emplearse para compartir reglas básicas, sugerencias de participación, enlaces útiles o información clave, reduciendo la barrera de entrada y evitando confusiones.

Para probar antes que nadie las nuevas funciones, existe el programa beta, aunque los cupos son limitados y la app puede andar medio inestable. En Android, la inscripción se hace desde Google Play, en la opción “Unirse al programa beta” dentro de la app. Mientras que en iOS, hay que bajar TestFlight, aceptar la invitación pública y actualizar WhatsApp desde ahí.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La empresa de vehículos eléctricos sigue rompiendo récords.

Cuál es el impresionante récord que alcanzó Tesla en construcción de autos en todo el mundo

La compañía de Elon Musk ya publicó varias vacantes laborales en Argentina.

Tesla llegará a la Argentina y busca empleados: cuáles son los perfiles y qué requisitos hay que cumplir

Conocé toda la información sobre la llegada de Tesla al país.

Cuál es la fecha estimada para la llegada de Tesla a la Argentina y por qué será en etapas

Rating Cero

El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

últimas noticias

El hecho ocurrió en Recoleta.

Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas

Hace 12 minutos
El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Hace 13 minutos
Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Polémica en EEUU: Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

Hace 17 minutos
La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

Hace 23 minutos
El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Tras una charla entre Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada

Hace 36 minutos