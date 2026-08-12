Novedades: WhatsApp lanza saludos privados para nuevos miembros y mantiene limpia la charla grupal

La app le dice chau a los saludos repetidos. Ahora los grupos se mantienen ordenados y cada nuevo integrante recibe su bienvenida en forma discreta, sin llenar la charla de “holas” interminables.

La nueva función aún está en desarrollo y no ha sido habilitada para los probadores beta en iOS ni Android,.

WhatsApp mejora la gestión de comunidades con s aludos privados . A través de bienvenidas discretas, la app le dice chau a los saludos repetidos y ahora los grupos se mantienen ordenados. Cada nuevo integrante recibe su bienvenida en forma directa, sin llenar la charla de “holas” interminables.

La aplicación está armando una función que va a simplificar la vida en los grupos. En vez de que todos tengan que escribir “bienvenido” o llenar el chat de saludos, los administradores van a poder configurar un mensaje automático que le llega directo al nuevo integrante, en privado. Así el grupo sigue ordenado, sin ruido, y el recién llegado igual recibe su bienvenida personalizada.

Lo bueno es que esta opción está en desarrollo tanto para iOS como para Android , y apunta a algo que muchos pedían: integrar gente nueva sin que se arme un desborde de mensajes. Es decir, una bienvenida más práctica, discreta y sin interrumpir la charla general.

WhatsApp le hizo caso a los miles de reclamos de su comunidad al meter esta función que ordena los grupos. Cuando alguien nuevo entra, recibe un “saludo automatizado” en privado, sin que el resto vea el mensaje. Así se evita llenar la charla con los clásicos “bienvenido” y se mantiene la dinámica limpia.

Lo interesante es que ese saludo no queda fijo y el nuevo integrante puede contestar directamente, arrancando una conversación uno a uno, lo que ayuda a romper el hielo y a integrarse más rápido sin molestar al resto del grupo.

Los administradores van a tener el control total, desde la pantalla de permisos podrán activar o desactivar la opción, elegir el texto (WhatsApp ofrece uno predeterminado, pero se puede editar) y asegurarse de que haya un único mensaje de bienvenida por grupo, editable por cualquiera de ellos. Tener en cuenta que la opción estará desactivada por defecto.

El reclamo se hizo muy presente sobre todo en entornos profesionales, educativos o de soporte, donde el saludo privado puede emplearse para compartir reglas básicas, sugerencias de participación, enlaces útiles o información clave, reduciendo la barrera de entrada y evitando confusiones.

Para probar antes que nadie las nuevas funciones, existe el programa beta, aunque los cupos son limitados y la app puede andar medio inestable. En Android, la inscripción se hace desde Google Play, en la opción “Unirse al programa beta” dentro de la app. Mientras que en iOS, hay que bajar TestFlight, aceptar la invitación pública y actualizar WhatsApp desde ahí.