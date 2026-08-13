13 de agosto de 2026 Inicio
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Se retrasa el lanzamiento del iPhone 18: para cuándo está previsto

La gigante tecnológica de la manzana modificó su tradicional calendario global y postergó la llegada de su próximo smartphone.

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Surgió una nueva demora en la salida del smartphone más famoso.

Surgió una nueva demora en la salida del smartphone más famoso.

En una decisión que altera su tradicional estrategia de comercialización, Apple reprogramó el debut de su nuevo teléfono móvil. A través de información brindada por Pegatron, uno de sus proveedores clave, se confirmó que el modelo estándar del iPhone 18 sufrirá una postergación y recién saldrá al mercado durante el primer trimestre de 2027. De este modo, la gigante tecnológica rompe con el histórico esquema de lanzamientos anuales unificados que venía sosteniendo desde hace más de diez años.

Quienes tengan alguno de estos equipos pueden esperar la notificación de actualización en los próximos meses.
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La modificación en el calendario no afectará de la misma manera a toda la línea de dispositivos de la firma de la manzana mordida. Según explicaron los directivos de Pegatron ante analistas, los modelos de mayor gama mantendrán la fecha estipulada y estarán disponibles a partir de la primavera, respetando los plazos previstos de producción. La separación de los estrenos busca concentrar los esfuerzos en las versiones Pro para asegurar mayores márgenes de ganancia en el inicio del ciclo de ventas.

Esta medida estratégica le permitirá a la compañía descomprimir la fuerte demanda sobre su cadena de suministros global en la antesala de fin de año. Sin embargo, la sorpresiva ausencia de la versión de entrada durante la campaña comercial navideña deja una ventana de oportunidad para sus principales competidores del sector, permitiéndole a marcas como Samsung y otros fabricantes del sistema Android ganar terreno en la venta de dispositivos de gama media-alta.

La ratificación del nuevo cronograma pone fin a una serie de especulaciones que venían circulando en la industria tecnológica sobre los plazos de ensamblaje. Los ejecutivos de la ensambladora aclararon la situación en su más reciente reunión de resultados financieros, asegurando que la serie Pro desembarcará en los comercios en los próximos meses, mientras que el modelo estándar deberá esperar hasta los primeros meses de 2027 para ver la luz en los comercios de todo el mundo.

Qué se sabe sobre el iPhone 18

El desarrollo de la próxima generación de teléfonos de Apple ha comenzado a generar fuertes expectativas en el mercado tecnológico global, con filtraciones que apuntan a una estrategia de lanzamiento sin precedentes. Según los principales analistas del sector, la compañía planea dividir la llegada de la familia iPhone 18. Esta decisión responde principalmente a la escasez de componentes clave y al encarecimiento de las memorias a nivel mundial, lo que postergaría la versión estándar para los primeros meses del calendario y reservaría el debut inicial exclusivamente para las variantes de gama más alta.

La llegada de estos dispositivos implicará un desafío logístico y económico debido a las proyecciones de aumentos en los costos de fabricación de los componentes premium a nivel internacional. Los modelos avanzados incorporarán un procesador con arquitectura mucho más eficiente, mejoras en la gestión de batería y un sistema de cámara principal con apertura variable. No obstante, el precio base global de estas alternativas se situará por encima de los estándares previos.

A pesar de las barreras cambiarias y los valores restrictivos del mercado de importación, el interés por las novedades de software y la integración total de inteligencia artificial avanzada se mantiene alto. La promesa de una memoria expandida para procesar tareas complejas y la reducción del tamaño de la clásica pestaña frontal son los puntos que más llaman la atención para la actualización de equipos. De este modo, el sector tecnológico permanece atento a las confirmaciones.

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