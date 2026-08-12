Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

El balón incorpora un sensor de 25 gramos y enviará cientos de datos por segundo para ayudar a los árbitros a resolver jugadas difíciles.

LaLiga de España incorporará desde el inicio de la temporada 2026/27 una pelota "inteligente" con tecnología inédita en una competencia local, capaz de transmitir datos en tiempo real para asistir al arbitraje. El sistema, desarrollado junto a Kinexon, permitirá conocer con gran precisión la ubicación del balón durante cada acción.

Fue campeón en el fútbol argentino, se destacó en Boca y Racing, y ahora se retiró

El dispositivo, que pesa tan solo 25 gramos y está oculto dentro de la pelota, cuenta con un acelerómetro y un giroscopio, herramientas que registran información sobre los movimientos y los impactos que recibe, además de aportar datos vinculados con la fuerza y la velocidad de cada contacto durante el partido.

Para obtener la ubicación exacta, cada estadio tendrá 12 antenas distribuidas entre las tribunas laterales y los fondos. Todas estarán sincronizadas y conectadas a servidores instalados en el recinto, con un sistema capaz de triangular de manera constante dónde se encuentra el balón sobre el campo de juego durante todo el encuentro.

La pelota e nviará hasta 560 señales por segundo, mientras que los datos específicos de posicionamiento llegarán a una frecuencia de 100 señales por segundo. Esa información se combinará con las imágenes captadas por las cámaras y llegará a la sala de videoarbitraje, donde podrá utilizarse para revisar determinadas jugadas.

Uno de los principales objetivos es ofrecer una herramienta adicional para resolver acciones que pueden resultar difíciles de determinar con las imágenes convencionales y reducir dudas en intervenciones que exigen máxima precisión. La herramienta permitirá identificar con mayor exactitud el momento de ciertos contactos y establecer si la pelota abandonó o no los límites reglamentarios.

El responsable del VAR en España, Eduardo Prieto, aclaró que los árbitros deberán capacitarse para comprobar la recepción y sincronización de las señales, además de interpretar esos registros junto con las imágenes. "Hemos conseguido que el balón hable. Gracias a esa voz vamos a ser más precisos", sostuvo.

Entre las jugadas que podrían beneficiarse aparecen las disputas por posibles posiciones adelantadas, los contactos entre jugadores y los llamados dobles toques. Además, podrá aportar información detallada sobre manos difíciles de advertir y ayudar a establecer el instante exacto en que ocurrió una determinada acción durante una revisión.

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Carga inalámbrica y armarios especiales para el nuevo balón "inteligente" de LaLiga

También modificará la logística de los encuentros, ya que cada unidad deberá recibir una carga inalámbrica de unos 90 minutos para alcanzar cinco horas de autonomía, mientras que los clubes dispondrán de armarios especiales con 20 estaciones destinadas a cargar, guardar y controlar el estado de los balones.

Los alcanzapelotas mantendrán sus tareas habituales, aunque deberán asegurarse de que las unidades que salgan del campo regresen con rapidez a los soportes correspondientes. Habrá revisiones durante el entretiempo y, al terminar cada encuentro, todas las pelotas deberán quedar nuevamente bajo custodia en los espacios preparados para conservarlas hasta el próximo partido.