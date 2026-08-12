12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

El balón incorpora un sensor de 25 gramos y enviará cientos de datos por segundo para ayudar a los árbitros a resolver jugadas difíciles.

Por
La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 

La nueva pelota "inteligente" de LaLiga de España. 

elcorteingles.es

LaLiga de España incorporará desde el inicio de la temporada 2026/27 una pelota "inteligente" con tecnología inédita en una competencia local, capaz de transmitir datos en tiempo real para asistir al arbitraje. El sistema, desarrollado junto a Kinexon, permitirá conocer con gran precisión la ubicación del balón durante cada acción.

Un reconocido futbolista se retiró de la profesión a los 38 años.
Te puede interesar:

Fue campeón en el fútbol argentino, se destacó en Boca y Racing, y ahora se retiró

El dispositivo, que pesa tan solo 25 gramos y está oculto dentro de la pelota, cuenta con un acelerómetro y un giroscopio, herramientas que registran información sobre los movimientos y los impactos que recibe, además de aportar datos vinculados con la fuerza y la velocidad de cada contacto durante el partido.

Para obtener la ubicación exacta, cada estadio tendrá 12 antenas distribuidas entre las tribunas laterales y los fondos. Todas estarán sincronizadas y conectadas a servidores instalados en el recinto, con un sistema capaz de triangular de manera constante dónde se encuentra el balón sobre el campo de juego durante todo el encuentro.

La pelota enviará hasta 560 señales por segundo, mientras que los datos específicos de posicionamiento llegarán a una frecuencia de 100 señales por segundo. Esa información se combinará con las imágenes captadas por las cámaras y llegará a la sala de videoarbitraje, donde podrá utilizarse para revisar determinadas jugadas.

El objetivo de la nueva pelota de LaLiga: respuestas precisas del VAR

Uno de los principales objetivos es ofrecer una herramienta adicional para resolver acciones que pueden resultar difíciles de determinar con las imágenes convencionales y reducir dudas en intervenciones que exigen máxima precisión. La herramienta permitirá identificar con mayor exactitud el momento de ciertos contactos y establecer si la pelota abandonó o no los límites reglamentarios.

El responsable del VAR en España, Eduardo Prieto, aclaró que los árbitros deberán capacitarse para comprobar la recepción y sincronización de las señales, además de interpretar esos registros junto con las imágenes. "Hemos conseguido que el balón hable. Gracias a esa voz vamos a ser más precisos", sostuvo.

Entre las jugadas que podrían beneficiarse aparecen las disputas por posibles posiciones adelantadas, los contactos entre jugadores y los llamados dobles toques. Además, podrá aportar información detallada sobre manos difíciles de advertir y ayudar a establecer el instante exacto en que ocurrió una determinada acción durante una revisión.

Carga inalámbrica y armarios especiales para el nuevo balón "inteligente" de LaLiga

También modificará la logística de los encuentros, ya que cada unidad deberá recibir una carga inalámbrica de unos 90 minutos para alcanzar cinco horas de autonomía, mientras que los clubes dispondrán de armarios especiales con 20 estaciones destinadas a cargar, guardar y controlar el estado de los balones.

Los alcanzapelotas mantendrán sus tareas habituales, aunque deberán asegurarse de que las unidades que salgan del campo regresen con rapidez a los soportes correspondientes. Habrá revisiones durante el entretiempo y, al terminar cada encuentro, todas las pelotas deberán quedar nuevamente bajo custodia en los espacios preparados para conservarlas hasta el próximo partido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.

Cristiano Ronaldo se solidarizó con Messi: "Mucha fuerza para vos y los tuyos, Leo"

Lionel Messi habló sobre su reendimiento en el Mundial 2026. 

Messi, sobre la enfermedad de Jorge durante el Mundial: "Antes de empezar fue cuando peor te pusiste"

Lionel Messi comenzó a jugar en Inter Miami en julio de 2023.

Hasta cuándo tiene contrato Messi con Inter Miami

play

A corazón abierto: las palabras de Leo a la gente tras el fallecimiento de su papá

Jorge Messi falleció el sábado por la mañana.

La carta completa que Messi le dedicó a su papá

Nahuel Guzmán fue expulsado por empujar al árbitro del partido. 

La extraña reacción de Nahuel Guzmán que terminó con su expulsión en el final del partido de Tigres

Rating Cero

El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

últimas noticias

El hecho ocurrió en Recoleta.

Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas

Hace 15 minutos
El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Hace 16 minutos
Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Polémica en EEUU: Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

Hace 20 minutos
La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

Hace 26 minutos
El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Tras una charla entre Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada

Hace 39 minutos