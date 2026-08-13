Con el Samsung S26 a la cabeza, estos son los celulares compatibles con la actualización a One UI 9.0

Samsung inició el despliegue de One UI 9.0 con Android 17 y ya se conoce la lista completa de dispositivos que recibirán la actualización. El proceso comenzó en mayo con la primera Beta en los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra en Alemania y el Reino Unido, y la primera versión estable debutó recientemente en los Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra y Z Flip8.
El medio especializado SamMobile elaboró un listado con todos los smartphones y tablets que se eligieron para recibir la actualización, basándose en la política oficial de actualizaciones de Samsung, comunicaciones del soporte técnico y filtraciones previas. El alcance es amplio ya que no se limita a los modelos más recientes ni a las series premium, sino que incluye dispositivos de las familias Galaxy S, Z, A, F, M, XCover y C.
La actualización alcanza también a modelos con varios años en el mercado, lo que muestra la intención de esta empresa por garantizar el soporte extendido de su catálogo. Los Galaxy S23 y S23 Ultra, por ejemplo, están incluidos en la lista, al igual que los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5.
Así será el Samsung Galaxy s24 FE
La Sexta
Los celulares de Samsung compatibles con la actualización a One UI 9.0
La actualización llegará a modelos pertenecientes a las principales familias de smartphones Galaxy. Además de las series S y Z, el listado contempla equipos de las líneas A, XCover, F, M y C. En la serie Galaxy S se encuentran los modelos de mayor gama:
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Galaxy S26
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Galaxy S26+
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Galaxy S26 Ultra
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Galaxy S25
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Galaxy S25+
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Galaxy S25 Ultra
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Galaxy S25 FE
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Galaxy S24
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Galaxy S24+
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Galaxy S24 Ultra
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Galaxy S24 FE
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Galaxy S23
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Galaxy S23+
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Galaxy S23 Ultra
En la serie Galaxy Z están incluidos:
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Galaxy Z TriFold
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Galaxy Z Fold 7
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Galaxy Z Flip 7
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Galaxy Z Flip 7 FE
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Galaxy Z Fold 6
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Galaxy Z Fold SE
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Galaxy Z Flip 6
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Galaxy Z Fold 5
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Galaxy Z Flip 5
La serie Galaxy A, la más extensa, abarca:
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Galaxy A57
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Galaxy A56
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Galaxy A55
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Galaxy A54
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Galaxy A37
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Galaxy A36
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Galaxy A35
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Galaxy A34
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Galaxy A27
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Galaxy A26
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Galaxy A25
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Galaxy A24
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Galaxy A17
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Galaxy A16
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Galaxy A15
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Galaxy A07
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Galaxy A06 5G
Las series más acotadas también están representadas. En Galaxy XCover aparecen:
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Galaxy XCover 7
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Galaxy XCover 7 Pro
La serie Galaxy F incluye:
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Galaxy F56
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Galaxy F55
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Galaxy F36
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Galaxy F34
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Galaxy F16
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Galaxy F15
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Galaxy F06
En Galaxy M figuran:
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Galaxy M56
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Galaxy M55
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Galaxy M55s
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Galaxy M35
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Galaxy M34
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Galaxy M16
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Galaxy M15
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Galaxy M06
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Galaxy M54
Y la serie Galaxy C suma:
En cuanto a las tablets, la actualización llegará a tres familias. La serie Galaxy Tab S incluye:
La serie Galaxy Tab Active suma:
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Galaxy Tab Active 5 Pro
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Galaxy Tab Active 5
Y la serie Galaxy Tab A incorpora:
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Galaxy Tab A11+
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Galaxy Tab A11
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Galaxy Tab A9 (2025)