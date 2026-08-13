13 de agosto de 2026 Inicio
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Con el Samsung S26 a la cabeza, estos son los celulares compatibles con la actualización a One UI 9.0

Esta novedad llegará a una amplia cantidad de dispositivos, desde los flagships más recientes hasta modelos de gama media con varios años en el mercado.

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Quienes tengan alguno de estos equipos pueden esperar la notificación de actualización en los próximos meses.

Quienes tengan alguno de estos equipos pueden esperar la notificación de actualización en los próximos meses.

Samsung

Samsung inició el despliegue de One UI 9.0 con Android 17 y ya se conoce la lista completa de dispositivos que recibirán la actualización. El proceso comenzó en mayo con la primera Beta en los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra en Alemania y el Reino Unido, y la primera versión estable debutó recientemente en los Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra y Z Flip8.

Surgió una nueva demora en la salida del smartphone más famoso.
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El medio especializado SamMobile elaboró un listado con todos los smartphones y tablets que se eligieron para recibir la actualización, basándose en la política oficial de actualizaciones de Samsung, comunicaciones del soporte técnico y filtraciones previas. El alcance es amplio ya que no se limita a los modelos más recientes ni a las series premium, sino que incluye dispositivos de las familias Galaxy S, Z, A, F, M, XCover y C.

La actualización alcanza también a modelos con varios años en el mercado, lo que muestra la intención de esta empresa por garantizar el soporte extendido de su catálogo. Los Galaxy S23 y S23 Ultra, por ejemplo, están incluidos en la lista, al igual que los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5.

Así será el Samsung Galaxy s24 FE

Así será el Samsung Galaxy s24 FE

Los celulares de Samsung compatibles con la actualización a One UI 9.0

La actualización llegará a modelos pertenecientes a las principales familias de smartphones Galaxy. Además de las series S y Z, el listado contempla equipos de las líneas A, XCover, F, M y C. En la serie Galaxy S se encuentran los modelos de mayor gama:

  • Galaxy S26

  • Galaxy S26+

  • Galaxy S26 Ultra

  • Galaxy S25

  • Galaxy S25+

  • Galaxy S25 Ultra

  • Galaxy S25 FE

  • Galaxy S24

  • Galaxy S24+

  • Galaxy S24 Ultra

  • Galaxy S24 FE

  • Galaxy S23

  • Galaxy S23+

  • Galaxy S23 Ultra

En la serie Galaxy Z están incluidos:

  • Galaxy Z TriFold

  • Galaxy Z Fold 7

  • Galaxy Z Flip 7

  • Galaxy Z Flip 7 FE

  • Galaxy Z Fold 6

  • Galaxy Z Fold SE

  • Galaxy Z Flip 6

  • Galaxy Z Fold 5

  • Galaxy Z Flip 5

La serie Galaxy A, la más extensa, abarca:

  • Galaxy A57

  • Galaxy A56

  • Galaxy A55

  • Galaxy A54

  • Galaxy A37

  • Galaxy A36

  • Galaxy A35

  • Galaxy A34

  • Galaxy A27

  • Galaxy A26

  • Galaxy A25

  • Galaxy A24

  • Galaxy A17

  • Galaxy A16

  • Galaxy A15

  • Galaxy A07

  • Galaxy A06 5G

Las series más acotadas también están representadas. En Galaxy XCover aparecen:

  • Galaxy XCover 7

  • Galaxy XCover 7 Pro

La serie Galaxy F incluye:

  • Galaxy F56

  • Galaxy F55

  • Galaxy F36

  • Galaxy F34

  • Galaxy F16

  • Galaxy F15

  • Galaxy F06

En Galaxy M figuran:

  • Galaxy M56

  • Galaxy M55

  • Galaxy M55s

  • Galaxy M35

  • Galaxy M34

  • Galaxy M16

  • Galaxy M15

  • Galaxy M06

  • Galaxy M54

Y la serie Galaxy C suma:

  • Galaxy C55

En cuanto a las tablets, la actualización llegará a tres familias. La serie Galaxy Tab S incluye:

  • Galaxy Tab S11 Ultra

  • Galaxy Tab S11

  • Galaxy Tab S10 Ultra

  • Galaxy Tab S10+

  • Galaxy Tab S10 FE+

  • Galaxy Tab S10 FE

  • Galaxy Tab S10 Lite

  • Galaxy Tab S9 Ultra

  • Galaxy Tab S9+

  • Galaxy Tab S9

  • Galaxy Tab S9 FE+

  • Galaxy Tab S9 FE

  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)

La serie Galaxy Tab Active suma:

  • Galaxy Tab Active 5 Pro

  • Galaxy Tab Active 5

Y la serie Galaxy Tab A incorpora:

  • Galaxy Tab A11+

  • Galaxy Tab A11

  • Galaxy Tab A9 (2025)

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