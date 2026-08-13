Con el Samsung S26 a la cabeza, estos son los celulares compatibles con la actualización a One UI 9.0 Esta novedad llegará a una amplia cantidad de dispositivos, desde los flagships más recientes hasta modelos de gama media con varios años en el mercado. Por Agregar C5N en









Quienes tengan alguno de estos equipos pueden esperar la notificación de actualización en los próximos meses. Samsung

Samsung inició el despliegue de One UI 9.0 con Android 17 y ya se conoce la lista completa de dispositivos que recibirán la actualización. El proceso comenzó en mayo con la primera Beta en los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra en Alemania y el Reino Unido, y la primera versión estable debutó recientemente en los Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra y Z Flip8.

El medio especializado SamMobile elaboró un listado con todos los smartphones y tablets que se eligieron para recibir la actualización, basándose en la política oficial de actualizaciones de Samsung, comunicaciones del soporte técnico y filtraciones previas. El alcance es amplio ya que no se limita a los modelos más recientes ni a las series premium, sino que incluye dispositivos de las familias Galaxy S, Z, A, F, M, XCover y C.

La actualización alcanza también a modelos con varios años en el mercado, lo que muestra la intención de esta empresa por garantizar el soporte extendido de su catálogo. Los Galaxy S23 y S23 Ultra, por ejemplo, están incluidos en la lista, al igual que los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5.

Así será el Samsung Galaxy s24 FE La Sexta Los celulares de Samsung compatibles con la actualización a One UI 9.0 La actualización llegará a modelos pertenecientes a las principales familias de smartphones Galaxy. Además de las series S y Z, el listado contempla equipos de las líneas A, XCover, F, M y C. En la serie Galaxy S se encuentran los modelos de mayor gama:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra Samsung En la serie Galaxy Z están incluidos: