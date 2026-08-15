15 de agosto de 2026 Inicio
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Tesla retira más de 20.000 autos en Estados Unidos por luces demasiado brillantes: ¿como son?

La medida fue anunciada en Estados Unidos y alcanza a determinados vehículos de la compañía. El inconveniente podría afectar la visibilidad en la ruta y generar un riesgo para la seguridad vial.

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Determinados modelos de Tesla deberán ser retirados del mercado estadounidense por un inconveniente relacionado con sus faros delanteros.

Determinados modelos de Tesla deberán ser retirados del mercado estadounidense por un inconveniente relacionado con sus faros delanteros.

Nov Tech
  • El retiro alcanza a 20.349 vehículos en Estados Unidos.
  • El problema está relacionado con los faros delanteros.
  • Por el momento, Tesla todavía no definió una solución para el inconveniente.
  • La medida fue comunicada por la NHTSA, el organismo estadounidense encargado de la seguridad vial.

Tesla retira más de 20.000 autos en Estados Unidos por luces demasiado brillantes: la medida alcanza a más de 20.000 vehículos de la compañía en el pais norteamericano. El problema está relacionado con los faros delanteros y podría representar un riesgo para otros conductores.

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La empresa de Elon Musk deberá retirar del mercado estadounidense 20.349 vehículos debido a un inconveniente detectado en los faros delanteros. Según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), las luces bajas de algunos modelos podrían ser demasiado brillantes y afectar la visibilidad de quienes circulan en sentido contrario.

Mientras tanto, el retiro busca evitar que una iluminación excesivamente intensa pueda afectar la visibilidad de otras personas al volante y convertirse en un factor de riesgo en las rutas y calles de Estados Unidos.

Así son los Tesla que se retirarán del mercado en Estados Unidos

El retiro anunciado en Estados Unidos alcanza a determinadas unidades de dos de los modelos más conocidos de la compañía:

  • Tesla Model 3
  • Tesla Model Y

La medida no afecta a todos los vehículos de estos modelos, sino a determinadas unidades que presentan el inconveniente relacionado con los faros. Por el momento, las autoridades señalaron que todavía no existe una solución correctiva para el problema. Esto significa que los propietarios deberán esperar nuevas indicaciones sobre el procedimiento que la firma automotriz implementará para solucionar la falla.

El inconveniente está relacionado con las luces bajas de los vehículos. Según la NHTSA, cuando los faros emiten una luminosidad superior a la permitida, pueden dificultar la visión de los automovilustas que vienen en dirección contraria. El deslumbramiento puede reducir temporalmente la capacidad de otros automovilistas para observar correctamente la carretera. Por ese motivo, el organismo estadounidense considera que la situación puede representar un riesgo para la seguridad vial.

Por el momento, los dueños de los Model 3 y Model Y incluidos en el retiro deberán permanecer atentos a las indicaciones oficiales de Tesla y de las autoridades estadounidenses. La compañía todavía debe determinar cuál será la solución para corregir el problema de los faros.

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