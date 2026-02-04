4 de febrero de 2026 Inicio
Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

El hecho ocurrió el pasado domingo, en el barrio de Flores, y todavía no se conocen los motivos de la pelea. Tras viralizarse las imágenes, el colectivero de la línea 113 fue despedido.

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Echaron al conductor de un colectivero que se agarró a golpes de puño con un pasajero, dejó el volante y pasó un semáforo en rojo, mientras la unidad arrasaba con todo lo que tenía por delante, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores.

La actitud irresponsable del conductor de la línea 113 empezó con una discusión con un usuario del transporte público y terminó con las imágenes virales de los dos hombres intercambiando agresiones físicas.

Esto pasó el domingo 25 de enero, minutos antes de las 23:20, en un interno que une la localidad de San Justo con el barrio de Belgrano, en donde el conductor dejó a la deriva el colectivo en pleno carril del Metrobús.

El descontrol fue total cuando el automóvil cruzó a toda velocidad cuando la luz cambiaba a rojo, y en vez de detenerse, cruzó a otros tres autos y una moto que hicieron maniobras desesperadas para no chocar cuando se cruzó de carril. En medio de la escena de pánico, se vio a un pasajero saltar del rodado para salvarse del posible impacto.

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

Estrenada en 2005, la serie logró consolidarse rápidamente como un éxito internacional.

Qué fue de la vida de los actores de Prision Break: pasaron 20 años de su estreno

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.
Esta película de Diego Peretti se convirtió en un clásico de Netflix y es furor entre los usuarios: cuál es

