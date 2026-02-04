Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Echaron al conductor de un colectivero que se agarró a golpes de puño con un pasajero, dejó el volante y pasó un semáforo en rojo, mientras la unidad arrasaba con todo lo que tenía por delante, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores.
La actitud irresponsable del conductor de la línea 113 empezó con una discusión con un usuario del transporte público y terminó con las imágenes virales de los dos hombres intercambiando agresiones físicas.
Esto pasó el domingo 25 de enero, minutos antes de las 23:20, en un interno que une la localidad de San Justo con el barrio de Belgrano, en donde el conductor dejó a la deriva el colectivo en pleno carril del Metrobús.
El descontrol fue total cuando el automóvil cruzó a toda velocidad cuando la luz cambiaba a rojo, y en vez de detenerse, cruzó a otros tres autos y una moto que hicieron maniobras desesperadas para no chocar cuando se cruzó de carril. En medio de la escena de pánico, se vio a un pasajero saltar del rodado para salvarse del posible impacto.