Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero El hecho ocurrió el pasado domingo, en el barrio de Flores, y todavía no se conocen los motivos de la pelea. Tras viralizarse las imágenes, el colectivero de la línea 113 fue despedido.







El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero. Redes sociales

Echaron al conductor de un colectivero que se agarró a golpes de puño con un pasajero, dejó el volante y pasó un semáforo en rojo, mientras la unidad arrasaba con todo lo que tenía por delante, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores.

La actitud irresponsable del conductor de la línea 113 empezó con una discusión con un usuario del transporte público y terminó con las imágenes virales de los dos hombres intercambiando agresiones físicas.

Esto pasó el domingo 25 de enero, minutos antes de las 23:20, en un interno que une la localidad de San Justo con el barrio de Belgrano, en donde el conductor dejó a la deriva el colectivo en pleno carril del Metrobús.