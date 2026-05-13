Video: quería escaparse de la Policía por un balcón, pero cayó al vacío y murió

Un hombre protagonizó un hecho trágico en Rosario: tras discutir con una mujer por una transacción en dólares, intentó escapar de la Policía por los balcones del edificio, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío. Producto del impacto contra un patrullero, murió en el acto.
Según las primeras informaciones, el hecho se originó a partir de una presunta transacción de dólares en un departamento del lugar, ubicado en Av. Oroño al 1300. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría ingresado a la vivienda y, en medio de una fuerte discusión con la propietaria, la situación se tornó violenta.
La mujer logró salir del departamento y pidió ayuda al 911, lo que derivó en la rápida llegada de efectivos de la Brigada Motorizada a la escena.
Al advertir la presencia policial y sentirse rodeado, el sospechoso habría intentado huir a través del balcón del edificio. En esa maniobra, trató de descender hacia pisos inferiores o alcanzar una torre lindera saltando entre las estructuras.
Sin embargo, en medio de la fuga, el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío. El fuerte impacto, que fue capturado por un vecino, le provocó la muerte en el acto.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que trabaja bajo la hipótesis de una presunta estafa frustrada que terminó en tragedia.