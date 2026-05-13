Video: quería escaparse de la Policía por un balcón, pero cayó al vacío y murió La víctima había acudido al departamento para realizar una transacción en dólares y tras el fuerte cruce, ella llamó al 911. Al verse acorralado, el hombre intentó escapar por los balcones, pero cayó al vacío y falleció en el acto. Por + Seguir en







El hecho ocurrió en Avda. Oroño al 1300

Un hombre protagonizó un hecho trágico en Rosario: tras discutir con una mujer por una transacción en dólares, intentó escapar de la Policía por los balcones del edificio, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío. Producto del impacto contra un patrullero, murió en el acto.

Según las primeras informaciones, el hecho se originó a partir de una presunta transacción de dólares en un departamento del lugar, ubicado en Av. Oroño al 1300. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría ingresado a la vivienda y, en medio de una fuerte discusión con la propietaria, la situación se tornó violenta.

La mujer logró salir del departamento y pidió ayuda al 911, lo que derivó en la rápida llegada de efectivos de la Brigada Motorizada a la escena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Al advertir la presencia policial y sentirse rodeado, el sospechoso habría intentado huir a través del balcón del edificio. En esa maniobra, trató de descender hacia pisos inferiores o alcanzar una torre lindera saltando entre las estructuras.

Sin embargo, en medio de la fuga, el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío. El fuerte impacto, que fue capturado por un vecino, le provocó la muerte en el acto.