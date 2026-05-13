Se incendió la planta de Vicentin en Rosario: el fuego ya fue controlado, pero alertan por material tóxico Las llamas afectaron a las instalaciones de la empresa en la localidad santafesina de Ricardone. Varias dotaciones lograron contener el sinestro, aunque advirtieron por la presencia de solventes en la zona dañada. Por + Seguir en







El incendio comenzó hacia las 22 en la planta de Vicentin en Ricardone.

Un incendio de gran magnitud se produjo durante la noche del martes en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, en el Gran Rosario. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego. Ante la posible presencia de solventes en el sector afectado, pidieron a los vecinos de la zona permanecer en sus casas.

Desde el directorio de Nueva Vicentin Argentina informaron que, tras detectarse el siniestro, "de inmediato se activaron los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo; como consecuencia de este rápido y efectivo accionar no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo".

En cuanto a las causas del incendio, todavía se desconocen, y desde la empresa informaron que "las autoridades competentes ya se encuentran abocadas a la pertinente investigación".

"Agradecemos la pronta intervención de los bomberos y fuerzas de seguridad que al momento continúan trabajando para contener el incendio. En la medida que contemos con mayor información la compartiremos a la brevedad para mantener informada a toda la comunidad", sostuvo el directorio de la compañía.

Embed Al momento de comenzar el incendio, hacia las 22, la planta se encontraba en funcionamiento. Las personas que se encontraban trabajando fueron evacuadas preventivamente sobre la ruta 12, fuera del alcance del fuego y de la posible exposición a sustancias tóxicas.

Frente al riesgo de que hubiera material tóxico en el aire, los bomberos de Ricardone recomendaron a los vecinos permanecer en sus casas, mantener cerradas puertas y ventanas, debido a la presencia de una densa nube de humo que se expandía desde la planta.