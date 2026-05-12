Informe de la UBA: el escándalo de Manuel Adorni se equipara en negatividad a la "fiesta de Olivos" El 97,3% de las personas encuestadas afirmó haber leído o escuchado sobre el caso y el 62,5% consideró que empeoró la imagen del Gobierno, según el informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA. Por + Seguir en







Manuel Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito.

Casi el 80% de las personas encuestadas consideró que el escándalo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus gastos en viajes e inmuebles afectó de manera directa la promesa presidencial de lucha contra "la casta" y la corrupción, según el último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El análisis del OPSA compara la investigación del funcionario de Javier Milei por enriquecimiento ilícito con la foto en Olivos de Alberto Fernández durante la cuarentena por la pandemia de Covid 19. Ambos hechos comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes, según el informe.

Embed - C5N on Instagram: " Manuel Adorni en Neura: "No voy a dar explicaciones ahora" El jefe de Gabinete acudió al canal de streaming Neura para ser entrevistado por Alejandro Fantino, luego de los reiterados escándalos que afrontó apañado por el gobierno de Javier Milei. ↔ Deslizá las placas para conocer las frases que dejó." View this post on Instagram

El 70,3% de las personas encuestadas consideró a Adorni "totalmente culpable" y el 65,8% afirmó no creerle "nada" cuando se defiende públicamente de las acusaciones. El 66,5% consideró que existen hechos de corrupción "reales y graves" y, por sobre todas las cosas, el 97,3% afirmó haber escuchado o leído sobre el caso. De esta forma, se evidencia un alcance masivo del tema.

Además, el 71,8% aseguró que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva y el 81,2% sostuvo que penas más severas y efectivas ayudarían a reducir hechos de corrupción.

El impacto negativo del caso Manuel Adorni sobre el Gobierno El 79,9% considera que el caso afectó "mucho" o "algo" el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder, es decir, la lucha contra "la casta". Del mismo modo, el 62,5% sostiene que el caso empeoró la imagen del Gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica políticamente a la administración nacional. El informe concluyó que el escándalo del exvocero logró perforar la agenda mediática para convertirse en un tema de conversación pública con potencial de generar un daño sostenido en la confianza hacia el Ejecutivo. La encuesta alcanzó a 4.711 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.