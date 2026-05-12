La casa de Telefe tendrá 3 participantes menos entre este miércoles y el domingo próximo, antes que entren los exjugadores, como Andrea del Boca, y los nuevos integrantes. El ciclo cederá su espacio para los Martín Fierro y el partido de Boca Juniors.

Gran Hermano tiene por delante muchas novedades y la casa tendrá cambios absolutos antes del repechaje . Luego de la eliminación de Daniela De Lucía , el lunes pasado, Santiago del Moro hizo anuncios en sus redes.

El conductor adelantó en una historia de Instagram que hará una purga en el juego, por la que se eliminarán 3 jugadores en los próximos días, que dejará la casa de Telefe desierta.

Antes de la instancia del ingreso de los exparticipantes, entre ellos Andrea del Boca, y los nuevos, este martes habrá una modificación en la "Placa Planta", de donde se bajarán algunos jugadores para reducir la lista de los candidatos.

Además, el miércoles habrá una doble eliminación, es decir que se irán de la casa de forma simultánea como una forma de limpiar la casa de los participantes con menos protagonismo.

Gala de nominación para el tercer eliminado

Podo después de la eliminación de dos de los jugadores, el mismo miércoles, los jugadores tendrán que ir al confesionario para nominar a quienes quieren que queden en placa bajo la modalidad de la Generación Dorada. Esta placa tendrá una dinámica mixta: primero será positiva (el público vota a quién quiere dejar) y luego se transformará en negativa para definir quién se va. El domingo se irá el tercer jugador en sólo una semana.

El domingo 17 de mayo se abrirá el repechaje y el miércoles 20 de mayo se conocerán los candidatos a entrar al reality de Telefe. Además, el ciclo se interrumpirá por la agende del canal: el lunes 18 de mayo se realizará la transmisión de los Premios Martín Fierro, y el martes 19 cederá su espacio para el partido de Boca Juniors.