IR A
IR A

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

La casa de Telefe tendrá 3 participantes menos entre este miércoles y el domingo próximo, antes que entren los exjugadores, como Andrea del Boca, y los nuevos integrantes. El ciclo cederá su espacio para los Martín Fierro y el partido de Boca Juniors.

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Redes sociales

Gran Hermano tiene por delante muchas novedades y la casa tendrá cambios absolutos antes del repechaje. Luego de la eliminación de Daniela De Lucía, el lunes pasado, Santiago del Moro hizo anuncios en sus redes.

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.
Te puede interesar:

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

El conductor adelantó en una historia de Instagram que hará una purga en el juego, por la que se eliminarán 3 jugadores en los próximos días, que dejará la casa de Telefe desierta.

Antes de la instancia del ingreso de los exparticipantes, entre ellos Andrea del Boca, y los nuevos, este martes habrá una modificación en la "Placa Planta", de donde se bajarán algunos jugadores para reducir la lista de los candidatos.

Además, el miércoles habrá una doble eliminación, es decir que se irán de la casa de forma simultánea como una forma de limpiar la casa de los participantes con menos protagonismo.

Santiago del Moro en Instagram

Gala de nominación para el tercer eliminado

Podo después de la eliminación de dos de los jugadores, el mismo miércoles, los jugadores tendrán que ir al confesionario para nominar a quienes quieren que queden en placa bajo la modalidad de la Generación Dorada. Esta placa tendrá una dinámica mixta: primero será positiva (el público vota a quién quiere dejar) y luego se transformará en negativa para definir quién se va. El domingo se irá el tercer jugador en sólo una semana.

El domingo 17 de mayo se abrirá el repechaje y el miércoles 20 de mayo se conocerán los candidatos a entrar al reality de Telefe. Además, el ciclo se interrumpirá por la agende del canal: el lunes 18 de mayo se realizará la transmisión de los Premios Martín Fierro, y el martes 19 cederá su espacio para el partido de Boca Juniors.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Es narcisista, machista y cagón, describió Cinzia a Emanuel.

Fin definitivo de los "4 Fantásticos" en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó muda a toda la casa

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal.

Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar"

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

últimas noticias

El presidente de Brasil hizo el anuncio a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección.

Brasil endurece la lucha contra el crimen organizado: destinará más de u$s2000 millones a seguridad

Hace 5 minutos
Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

Hace 20 minutos
Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión.

Cavani recibió el alta médica en Boca y podría ser suplente contra Cruzeiro

Hace 25 minutos
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Llaryora y Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

Hace 29 minutos
Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados

Hace 43 minutos