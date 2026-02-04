4 de febrero de 2026 Inicio
Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados en la vereda y detiene manifestantes

Las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno contra las personas presentes contra el edificio del Parlamento. La detención del padre Paco Olveira.

Marcha de jubilados en el Congreso.

Como todos los miércoles, jubilados y manifestantes realizaron una marcha en el Congreso para reclamar por un aumento de las jubilaciones y la Policía usó gases lacrimógenos sobre las personas presentes acorraladas contra el edificio del Parlamento y detuvo a una persona con discapacidad que andaba con muletas.

"En Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos empezó la recorrida de 100 metros para achicarles el paso. Lo que hizo la Policía fue subirse a la vereda para que no tuvieran por dónde circular", relató la movilera de C5N Mariela Lopez Brown presente en el lugar.

La cronista también presenció cómo las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre con discapacidad "que estaba en la vereda herida por los gases lacrimógenos". "Se acaban de llevar a un jubilado discapacitado en muletas", gritó una joven y agregó: "No estaba haciendo nada".

Uno de los jubilados que participaba de la movilización pidió: "Cuando juegue la Selección van a salir con banderas argentinas y mientras tanto, la gente no reacciona. Despiertense, boludos".

La detención y liberación del padre Paco Olveira

El padre Francisco Paco Olveira fue detenido este miércoles durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso. Diputados de Unión por la Patria (UxP) se hicieron presentes en el lugar y solicitaron su liberación, que fue otorgada después de una hora.

