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El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El exfutbolista compartió una foto suya de la década del '90 en la que se lo ve jugando un picado con Juan Pablo Sorin en la Carpa Blanca Docente.

Claudio Omar García.

Claudio Omar García.

El exfutbolista Claudio "Turco" García respaldó en la red social X la Marcha Federal Universitaria que se realizó este martes y manifestó su reclamo en favor de la educación pública, frente al desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei contra las universidades.

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El ídolo de Huracán y Racing compartió una foto suya de la década del '90 en la que se lo ve jugando un picado con Juan Pablo Sorin en la Carpa Blanca Docente, con el Congreso a sus espaldas, y luciendo una remera con la inscripción: "Hoy somos todos docentes".

"Para que vean que me involucro desde hace años en defensa de la educación pública", escribió el Turco. Y agregó, con humor: "Lo que extraño gambetear así".

Fue entonces que el militante libertario Fran Casaretto lo chicaneó: "Dijiste algo del recorte que sufrió la UBA en el 2022?".

Rápido de reflejos, el exdelantero le respondió: "Si, se lo comenté en esa oportunidad a tu hermana". Una respuesta que fue celebrada por varios usuarios de la red social.

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