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Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El streamer Gerónimo "Momo" Benavides participó de la Marcha Federal Universitaria para exigirle al Gobierno que aplique la Ley de financiamiento.

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Redes sociales

El stream Gerónimo "Momo" Benavides dijo presente en la Marcha Federal Universitaria, a la que asistió para exigirle a Javier Milei que cumpla con la Ley de financiación, que lleva 203 días sin ejecutarla. "Quieren que seamos burros".

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.
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"El mensaje es clarísimo. Seamos cada vez más burros", aseguró el infuencer en medio de una multitud sobre la decisión del Gobierno de no acatar los fallos judiciales sobre la recomposición salarial y las becas de estudio.

"Mi hermano y yo somos los primeros profesionales de la familia. El que no sabe de dónde viene no tiene idea de a dónde va", subrayó Benavídez a Estoesdatta.

"Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, les recortan a los jubilados, hay que que se lleva el 3%. ¿Adónde va esa guita? Nadie se lo pregunta. Entonces ¿Como es más fácil?", cuestionó al Gobierno de La Libertad Avanza.

Finalmente, Momo resaltó que "si un pibe estudia Economía o Derecho", como ejemplos, "es una persona que se va a dar cuenta de lo que se está haciendo con esa guita, la que se están llevando".

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Marcha federal universitaria: el apoyo de los artistas

La cuarta Marcha Federal Universitaria contó con el apoyo de los artistas, para exigirle a Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento. Hubo artistas, músicos, actores y figuras mediáticas que dijeron presente en la movilización desde la Plaza Houssay a la Plaza de Mayo. Se pudo ver a Lali Espósito, Ca7riel, León Gieco, Paco Amoroso, Joaquín Levinton, y a los actores Griselda Siciliani, Celeste Cid, Dolores Fonzi, Lizy Tagliani, y Pablo Echarri, entre otros.

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