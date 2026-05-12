Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El stream Gerónimo "Momo" Benavides dijo presente en la Marcha Federal Universitaria , a la que asistió para exigirle a Javier Milei que cumpla con la Ley de financiación, que lleva 203 días sin ejecutarla. "Quieren que seamos burros".

"El mensaje es clarísimo. Seamos cada vez más burros" , aseguró el infuencer en medio de una multitud sobre la decisión del Gobierno de no acatar los fallos judiciales sobre la recomposición salarial y las becas de estudio.

"Mi hermano y yo somos los primeros profesionales de la familia. El que no sabe de dónde viene no tiene idea de a dónde va", subrayó Benavídez a Estoesdatta.

"Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, les recortan a los jubilados, hay que que se lleva el 3%. ¿Adónde va esa guita? Nadie se lo pregunta. Entonces ¿Como es más fácil?", cuestionó al Gobierno de La Libertad Avanza.

Finalmente, Momo resaltó que "si un pibe estudia Economía o Derecho", como ejemplos, "es una persona que se va a dar cuenta de lo que se está haciendo con esa guita, la que se están llevando".

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Marcha federal universitaria: el apoyo de los artistas

La cuarta Marcha Federal Universitaria contó con el apoyo de los artistas, para exigirle a Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento. Hubo artistas, músicos, actores y figuras mediáticas que dijeron presente en la movilización desde la Plaza Houssay a la Plaza de Mayo. Se pudo ver a Lali Espósito, Ca7riel, León Gieco, Paco Amoroso, Joaquín Levinton, y a los actores Griselda Siciliani, Celeste Cid, Dolores Fonzi, Lizy Tagliani, y Pablo Echarri, entre otros.