Cuál es del detalle relacionado al interior del auto que puede ser clave para la VTV

Muchas personas que realizan la revisión obligatoria quedan excluidas porque sus vehículos no cumplen con los requisitos básicos.

  • La VTV sigue siendo obligatoria, pero ahora con controles más estrictos en seguridad y emisiones.
  • Desde este año se refuerza la revisión del interior del vehículo y del habitáculo.
  • Los inspectores evalúan asientos, apoyacabezas, estructura interna y ausencia de partes peligrosas.
  • Los cinturones de seguridad son decisivos: cualquier falla implica el rechazo del trámite.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un requisito obligatorio para que autos y motos puedan circular de manera legal por calles y rutas de todo el país. Su finalidad es asegurar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y control de emisiones, aunque en los controles recientes se advierte un endurecimiento en los criterios de evaluación. Los inspectores ahora ponen el foco en aspectos que antes no tenían tanto peso, lo que eleva el nivel de exigencia para obtener la oblea habilitante.

Un grupo de autos estarán exentos de la VTV en 2026.
Desde este año, la inspección técnica suma una revisión mucho más minuciosa del interior del vehículo. Ya no alcanza con que luces y frenos estén en buen estado, sino que el habitáculo pasa a ser analizado con mayor detalle para proteger la integridad de quienes viajan. El objetivo es disminuir los riesgos ante un siniestro, con especial atención en elementos estructurales y de sujeción que anteriormente se controlaban de manera más general.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

En este contexto, los cinturones de seguridad se convierten en el punto clave que define la aprobación o el rechazo del auto. Los técnicos controlan no solo que estén presentes, sino que funcionen correctamente, que las trabas y anclajes estén en buen estado y que las cintas no presenten desgaste. Cualquier falla en su retracción o bloqueo resulta suficiente para desaprobar la revisión, lo que refuerza la necesidad de mantener todos los sistemas de seguridad en condiciones óptimas.

Qué detalle tiene el control de la VTV sobre el interior del auto

Desde este año, la VTV intensifica la revisión del habitáculo y pone el foco en los elementos de seguridad pasiva que antes recibían controles menos detallados. Los inspectores revisan con atención que el interior del vehículo no tenga partes punzantes, que los asientos estén firmemente fijados y que los apoyacabezas se encuentren presentes en todas las plazas. Cualquier cambio no autorizado o desgaste en la estructura interna que implique un riesgo para los ocupantes ante un impacto puede derivar en el rechazo inmediato.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

El aspecto más sensible de esta evaluación corresponde a los cinturones de seguridad, que deben conservarse en óptimas condiciones y funcionar correctamente. Se comprueba que cada asiento cuente con su cinturón, se testea la respuesta de los pretensores, el estado de las cintas y la solidez de los anclajes. Cuando un cinturón presenta desgaste, no traba con normalidad o queda atascado, el vehículo queda inhabilitado para obtener la oblea, ya que este punto resulta decisivo para autorizar la circulación por calles y rutas.

Cuánto cuesta la VTV en febrero 2026

Provincia de Buenos Aires (PBA)

  • Vehículos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65
  • Motos: $38.801
  • Unidades que superan los 2.500 kg: $174.604

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

  • Automóviles de hasta 2.500 kg: $63.453,61
  • Motovehículos: $23.858,78

