El Gobierno, tras la Marcha Federal Universitaria: "Podés juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue"

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a caracterizar la movilización como "política" y ratificó que se mantendrán la partidas fijadas para financiamiento.

Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo, el Gobierno relativizó este miércoles la convocatoria al asegurar que "el número no importa". Así lo afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien volvió a caracterizar la movilización como " política " y ratificó que se mantendrán las "restricciones presupuestarias" .

"Hay toda una discusión del número. Para mí eso es relativo , esto es una república, los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quién junta más gente. Hay otro problema, podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí", señaló en un primer momento el funcionario, en diálogo con Radio Mitre.

Ciento de miles de personas se congregaron en todo el país en la cuarta Marcha Federal Universitaria.

En este sentido, Álvarez planteó: "Ojalá nosotros pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron, que implica una restricción presupuestaria importante. El número no es algo que sea importante, si no, votaríamos las leyes y gobernaríamos de acuerdo a quién hiciera la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso".

"Está organizada por los partidos opositores, aquellos partidos que no están de acuerdo con la política del Gobierno están al frente de esta organización", completó el subsecretario de Políticas Universitarias.

Sobre la legislación aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo, Álvarez cuestionó: "La ley nació muerta, viola el primer principio, el presupuestario. La ley de administración financiera dice que las normas tienen que indicar de dónde tienen origen los fondos. Si no se especifica hay otra ley, ejecución presupuestaria, que dice que toda norma que se haya votado y no indique fuente de financiamiento será promulgada y suspendida en el mismo acto".

Universidades exigieron que se cumpla con la Ley y denunciaron "un desprecio institucional sin precedentes"

Las universidades difundieron un duro documento en el que acusan al Gobierno de incumplir sus compromisos de financiamiento, mientras la UBA aclaró que el reclamo no responde a intereses partidarios sino a la defensa de la educación pública.

El acto central se llevó a cabo en el escenario con dirigentes sindicales, decanos y docentes universitarios presentes mientras la multitud reunida frente a la Casa Rosada entonó el himno a las 17 horas, en un clima de unidad y compromiso. Siete oradores tomaron la palabra antes de la lectura del documento oficial que exige al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

El contundente documento redactado por las universidades se tituló "203 días sin aplicar la Ley" y fue leído ante un millón quinientas mil personas.

"Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo", marcaron.