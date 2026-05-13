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Se filtró el video que muestra la pelea de Rocío Oliva a la salida de un boliche

Infama es uno de los programas principales del mundo del espectáculo, revelando muchas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, en una nueva emisión del ciclo, se mostró un video de Roció Oliva peleándose en un boliche de Zona Norte.

Rocío Oliva se peleó a la salida de un boliche en Barrio Norte y despertó la polémica.

Rocío Oliva se peleó a la salida de un boliche en Barrio Norte y despertó la polémica.

  • Rocío Oliva, exfutbolista y periodista deportiva argentina, reconocida principalmente por haber sido la última pareja estable de Diego Armando Maradona.
  • Ahora, está en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, con quien han surgido rumores de casamiento tras mostrarse con un anillo dorado, y ambos han expresado públicamente su deseo de formar una familia y tener un hijo.
  • El 11 de mayo de 2026, se viralizaron videos de Oliva protagonizando una fuerte pelea física en un boliche de zona norte (Tropitango), donde se la ve discutiendo y en medio de empujones con personal de seguridad.
  • Santiago Sposato dio un poco más de contexto del material, explicando que una cuenta de Instagram se encargó de subir el video.

Rocío Oliva, exfutbolista y periodista deportiva argentina, reconocida principalmente por haber sido la última pareja estable de Diego Armando Maradona, con quien mantuvo una relación de aproximadamente siete años.

La crisis de pareja de Darin y Bas.
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Ahora, está en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, con quien han surgido rumores de casamiento tras mostrarse con un anillo dorado, y ambos han expresado públicamente su deseo de formar una familia y tener un hijo. Se desempeña como periodista deportiva y continúa vinculada al fútbol femenino a través de sus academias de fútbol. En marzo de 2025, se anunció su incorporación como jugadora al club Deportivo Somra.

Recientemente, el 11 de mayo de 2026, se viralizaron videos de Oliva protagonizando una fuerte pelea física en un boliche de zona norte (Tropitango), donde se la ve discutiendo y en medio de empujones con personal de seguridad. Se generó una gran polémica sobre esto, y se llevó todas las miradas de los programas televisivos de la farándula.

Diego Maradona y Rocío Oliva
El hermano de Rocío Oliva se ocultaba bajo el nombre de Braian Mansilla.

El hermano de Rocío Oliva se ocultaba bajo el nombre de Braian Mansilla.

Cómo fue el video de Rocío Oliva que se filtró

Concretamente, Santiago Sposato dio un poco más de contexto del material, explicando que una cuenta de Instagram se encargó de subir el video. También, comentó que se desconocen los motivos por los cuales se llegó al punto de la pelea a golpes.

rocio

Exactamente, Santiago Sposato dijo: «Hace horas nada más, a las trompadas en un boliche Rocío Oliva. Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video». De esta manera, el comunicador habló del hecho.

Sumando su punto de vista, Gonzalo Sorbo sostuvo: «Hay un gesto que hace ella como: ¿Qué te pasa? Y ahí después viene el manotazo. Veo que es un hombre, parece uno de seguridad». Por el momento, la propia Rocío Oliva no dio palabras sobre lo sucedido. La situación polémica se mantiene en suspenso por el momento, la realidad es que Oliva en los últimos tiempos ha sido de perfil bajo, ahora dio que hablar, será cuestión de días para que salga a hablar.

rocio oliva

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