A qué hora juega River vs. Gimnasia La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario, que le ganó por penales a San Lorenzo, intentará cambiar la imagen futbolística ante su gente nuevamente para lograr el pase a semifinales. Por su parte, el Lobo le ganó a Vélez por la mínima diferencia y busca dar el batacazo en el torneo. Por + Seguir en







River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 21:30 en el Monumental en busca de un pase a la semifinales. X (@RiverPlate)

River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles en el estadio Monumental en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura, en busca de un lugar en las semis que se disputarán el fin de semana. El ganador se medirá con el vencedor del choque entre Rosario Central y Racing.

El Millonario llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa por penales: igualó el encuentro en el último minuto del tiempo adicional y en la definición por penales estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero el joven arquero Santiago Beltrán se convirtió en el héroe de la noche para salvar a los de Núñez.

Sin embargo, los hinchas quedaron totalmente desconformes con el rendimiento del equipo, ya que a lo largo de todo el partido estuvo con un jugador de más y nunca pudo hacer la diferencia.

En cuanto al equipo, Eduardo “Chacho” Coudet sorprendió al dejar afuera de los convocados a Ian Subriabe y Kendry Páez, si bien no dio algún indicio, tendría dos dudas: en la última línea, Lautaro Rivero y Germán Pezzella pelean por un lugar en ser el compañero de Lucas Martínez Quarta; mientras que en la mitad de la cancha, Juan Fernando Quintero le podría ganar la pulseada a Maximiliano Meza.

Por su parte, el Lobo llegó a esta instancia tras vencer por 1 a 0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol del delantero Marcelo Torres. Los hinchas están más que ilusionados en este Torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron. Para este cotejo, Pereyra no podrá contar con Enzo Martínez, ya que vio la tarjeta roja apenas comenzada la segunda etapa en Liniers ante el Fortín.