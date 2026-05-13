13 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Gimnasia La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario, que le ganó por penales a San Lorenzo, intentará cambiar la imagen futbolística ante su gente nuevamente para lograr el pase a semifinales. Por su parte, el Lobo le ganó a Vélez por la mínima diferencia y busca dar el batacazo en el torneo.

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River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 21:30 en el Monumental en busca de un pase a la semifinales.

River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 21:30 en el Monumental en busca de un pase a la semifinales.

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River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles en el estadio Monumental en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura, en busca de un lugar en las semis que se disputarán el fin de semana. El ganador se medirá con el vencedor del choque entre Rosario Central y Racing.

Este martes se enfrentarán Belgrano vs. Unión y Argentinos Juniors vs. Huracán.
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El Millonario llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa por penales: igualó el encuentro en el último minuto del tiempo adicional y en la definición por penales estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero el joven arquero Santiago Beltrán se convirtió en el héroe de la noche para salvar a los de Núñez.

Sin embargo, los hinchas quedaron totalmente desconformes con el rendimiento del equipo, ya que a lo largo de todo el partido estuvo con un jugador de más y nunca pudo hacer la diferencia.

En cuanto al equipo, Eduardo “Chacho” Coudet sorprendió al dejar afuera de los convocados a Ian Subriabe y Kendry Páez, si bien no dio algún indicio, tendría dos dudas: en la última línea, Lautaro Rivero y Germán Pezzella pelean por un lugar en ser el compañero de Lucas Martínez Quarta; mientras que en la mitad de la cancha, Juan Fernando Quintero le podría ganar la pulseada a Maximiliano Meza.

Por su parte, el Lobo llegó a esta instancia tras vencer por 1 a 0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol del delantero Marcelo Torres. Los hinchas están más que ilusionados en este Torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron. Para este cotejo, Pereyra no podrá contar con Enzo Martínez, ya que vio la tarjeta roja apenas comenzada la segunda etapa en Liniers ante el Fortín.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en enero de este año y los de Núñez se quedaron con los tres puntos gracias a la victoria por 2 a 0 con dos tantos del colombiano.

El ganador de este encuentro se enfrentará en la siguiente fase al vencedor del cruce entre Racing y Rosario Central, que jugarán este miércoles desde las 18:45.

River vs. Gimnasia y Esgrima (LP): a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: TNT Sports y ESPN Premium
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Lucas Novelli

River vs. Gimnasia y Esgrima (LP): probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
  • Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

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