Paro de trenes para este jueves 5 de febrero: a qué hora arranca y a qué líneas afectará

La medida de fuerza fue ratificada por el gremio de La Fraternidad en reclamo de un acuerdo salarial y tras rechazar la oferta del Gobierno.“Los trabajadores no aceptamos limosnas”, indicaron en un comunicado.

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

Tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno en medio del conflicto salarial, el gremio de La Fraternidad ratificó el paro general de trenes por este jueves 5 de febrero que se llevará a cabo por 24 horas.

La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.
Problemas en el subte: una formación quedó varada y los pasajeros fueron evacuados por las vías

Durante el encuentro de este martes, no se logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior a la oferta presentada. Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, calificó la negociación como “en vano”, debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y de las proyecciones para los próximos meses.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas”, señalaron en el comunicado en el inicio de esta semana.

De esta manera, la medida comenzará a las 00 y finalizará en la primera hora del viernes 6 y afectará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren de la Costa. También afectará a los servicios de larga distancia y de carga.

Trenes Plaza Constitución

Durante el último diálogo, los representantes empresariales ofrecieron un incremento del 2% en diciembre, cifra que, según Omar Maturano, resulta insuficiente dado que la inflación de ese mes fue del 2,8%. Para los meses siguientes, la oferta contemplaba subas de 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, porcentajes que el sindicato juzga por debajo de la realidad inflacionaria.

La Fraternidad representa a los conductores de tren, quienes señalan que acumularon una merma del 15% en su salario real durante 2025. En tanto, el sector ferroviario perdió un 65% desde el inicio de la actual administración nacional.

“Desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60 por ciento del salario de bolsillo. Desde marzo del 2025 nos adeudan el 18 por ciento. Queremos recuperarlo, nos ofrecen el 2 por ciento para diciembre y el 1,3 para enero y febrero y 1,2 para marzo. Nos parece insuficiente”, dijo Maturano, sin embargo dejó la puerta abierta al diálogo: “Si ellos acceden a lo que nosotros planteamos todo se puede suspender o postergar”.

La postura del Gobierno ante el paro de trenes para este jueves 5 de febrero

Luego que La Fraternidad confirmara el paro para este jueves 5 de febrero, desde la secretaría de Transporte aseguraron que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria” para impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

En esa línea y previo a la reunión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, había indicado que “no nos queremos adelantar porque realmente aspiramos a la autocomposición de las partes, al diálogo razonable y que uno tome posiciones insertas en una situación social”.

Por su parte, en diálogo con radio La Red, el funcionario sentenció: “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”.

En la última instancia de negociación hasta la fecha, las autoridades habían ofrecido una recomposición del 1% para los salarios de enero, propuesta que fue rechazada por el sindicato por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

