El Senado sesionará este jueves: pago a holdouts, el pliego del juez Mahiques y tenencia de armas, los principales temas El oficialismo y la oposición dialoguista acordaron en la reunión de Labor Parlamentaria tratar un temario que incluye un acuerdo por u$s171 millones con dos holdouts, regularización de armas, pliegos judiciales y convenios internacionales. Por + Seguir en







El Senado en el Congreso de la Nación volverá a sesionar este jueves.

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves desde las 15, tras una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El encuentro selló un consenso entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista para avanzar con una agenda que incluirá temas económicos, judiciales y de seguridad.

La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, incluirá un temario donde se tratará un acuerdo de la Argentina con fondos buitre; el pliego por el cual se le prorroga el mandato por cinco años al juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas. Por la mañana, además, habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.

carlos coco mahiques

Acuerdo por u$s171 millones con fondos buitres Uno de los puntos centrales será la aprobación de un acuerdo con dos fondos buitre, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, por un monto total de u$s171 millones. Estos acreedores no habían ingresado en los canjes previos y el Gobierno busca cerrar este litigio histórico para evitar embargos sobre activos argentinos, destacando que el acuerdo implica una quita superior al 30%. En caso de avanzar, Diputados tendrá que hacerlo rápidamente, ya que la fecha límite fue prorrogada de finales de abril hasta el último día del corriente mes.

Prórroga del pliego de Carlos Mahiques En el plano judicial, el temario incluye el pliego para prorrogar por cinco años el mandato del juez Carlos Coco Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. Mahiques, quien es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está próximo a cumplir los 75 años, el límite establecido por la Constitución para ejercer la magistratura. Asimismo, se dará ingreso formal a una nueva tanda de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales tienen un perfil "más federal" para cubrir vacantes en distintas provincias del país.