Menos colectivos: en un año, se desplomó la cantidad de personas que viajan los domingos y los feriados Según el promedio publicado por AAETA para abril, disminuyeron la cantidad de pasajeros, la frecuencia y las unidades en circulación. En el primer caso, cayeron un 20% los domingos y un 29% los feriados en comparación con el mismo mes de 2025. Por + Seguir en







Colectivo sin pasajeros.

Entre abril de 2025 y abril de 2026 disminuyó el promedio de pasajeros transportados en colectivos, su frecuencia y los coches en circulación, de acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Es decir, en un año se viajó menos en colectivo. Domingos y feriados fueron los dos días que más sufrieron la baja de personas transportadas.

Los días hábiles fueron los que registraron una menor pérdida en las tres categorías. En el periodo mencionado, transportó un 13% menos de personas, con 6% menos de coches en circulación y una frecuencia reducida en un 9%. El resto de los días la disminución fue mayor en casi todos los parámetros medidos.

Los feriados fueron los días que registraron una mayor disminución de pasajeros (29%), frecuencias (31%) y coches (27%). Nominalmente, la cantidad de personas transportadas bajó de 4.144.675 a 2.960.373 y la cantidad de unidades en circulación cayó de 9.005 a 6.577. En ambos casos, las cifras se volvieron a acercar a los valores de 2024.

AAETA promedio abril X @aaeta_arg

El domingo es el segundo día más afectado por la caída del uso de los colectivos. AAETA registró que un 20% menos de personas transportadas ese día de la semana, con una baja del 6% de las unidades respecto de 2025 y una caída de la frecuencia en un 6%. Mientras que los colectivos que circulan los sábados sufrieron un recorte del 6% de sus unidades y una caída del 15% en la cantidad de pasajeros, pese a que su frecuencia cayó solo 8% y es el día en el que menos empeoró.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo entre abril 2025 y abril 2026 Tarifa mínima para líneas de la Ciudad de Buenos Aires Abril de 2025: $426,21

Abril de 2026: $715,24

Aumento interanual: 68% Tarifa mínima para líneas de la provincia de Buenos Aires Abril de 2025: $425,57

Abril de 2026: $871,30

Aumento interanual: 105% Tarifa mínima para líneas de Nación Abril de 2025: $371,13

Abril de 2026: $700

Aumento interanual: 89% En los tres casos, con tarjeta SUBE no registrada la tarifa es más alta.