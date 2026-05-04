4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Menos colectivos: en un año, se desplomó la cantidad de personas que viajan los domingos y los feriados

Según el promedio publicado por AAETA para abril, disminuyeron la cantidad de pasajeros, la frecuencia y las unidades en circulación. En el primer caso, cayeron un 20% los domingos y un 29% los feriados en comparación con el mismo mes de 2025.

Por
Colectivo sin pasajeros.

Colectivo sin pasajeros.

Entre abril de 2025 y abril de 2026 disminuyó el promedio de pasajeros transportados en colectivos, su frecuencia y los coches en circulación, de acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Es decir, en un año se viajó menos en colectivo. Domingos y feriados fueron los dos días que más sufrieron la baja de personas transportadas.

El subte también sufrirá un aumento y pasará de$1414 a $1490 con la sube registrada
Te puede interesar:

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE

Los días hábiles fueron los que registraron una menor pérdida en las tres categorías. En el periodo mencionado, transportó un 13% menos de personas, con 6% menos de coches en circulación y una frecuencia reducida en un 9%. El resto de los días la disminución fue mayor en casi todos los parámetros medidos.

Los feriados fueron los días que registraron una mayor disminución de pasajeros (29%), frecuencias (31%) y coches (27%). Nominalmente, la cantidad de personas transportadas bajó de 4.144.675 a 2.960.373 y la cantidad de unidades en circulación cayó de 9.005 a 6.577. En ambos casos, las cifras se volvieron a acercar a los valores de 2024.

AAETA promedio abril

El domingo es el segundo día más afectado por la caída del uso de los colectivos. AAETA registró que un 20% menos de personas transportadas ese día de la semana, con una baja del 6% de las unidades respecto de 2025 y una caída de la frecuencia en un 6%. Mientras que los colectivos que circulan los sábados sufrieron un recorte del 6% de sus unidades y una caída del 15% en la cantidad de pasajeros, pese a que su frecuencia cayó solo 8% y es el día en el que menos empeoró.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo entre abril 2025 y abril 2026

Tarifa mínima para líneas de la Ciudad de Buenos Aires

  • Abril de 2025: $426,21
  • Abril de 2026: $715,24
  • Aumento interanual: 68%

Tarifa mínima para líneas de la provincia de Buenos Aires

  • Abril de 2025: $425,57
  • Abril de 2026: $871,30
  • Aumento interanual: 105%

Tarifa mínima para líneas de Nación

  • Abril de 2025: $371,13
  • Abril de 2026: $700
  • Aumento interanual: 89%

En los tres casos, con tarjeta SUBE no registrada la tarifa es más alta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La línea 36 dejó de funcionar en 2019 y se fusionó con la 141 bajo el número 145.

Colectivos desaparecidos: las líneas que ya no circulan por Buenos Aires

Mayo llega con nuevos aumentos: servicios, transporte, prepagas, comunicación

Mayo llegó con nuevos aumentos: cuánto suben los servicios, transporte, prepagas y comunicación

Constitución, punto neurálgico del transporte en el AMBA que reúne trenes, colectivos y subtes.

"El sistema no está armado": qué cambios en el transporte público mejorarían la calidad de vida de los trabajadores

Misión Buenos Aires se hará cargo de la operación de la histórica línea.

Vuelve una histórica línea de colectivos que une Constitución con el sur del conurbano: cómo serán los ramales

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una profunda crisis.

Transporte público: empresarios aseguraron que la frecuencia "va a ir mejorando"

El paro de colectivos sigue por décimo día.

Décimo día de paro de colectivos en el conurbano: qué líneas están afectadas

Rating Cero

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

Oriana Sabatini presentó su primer libro y reveló que perdió un embarazo mientras lo escribía

Elmúsico Pity Álvarez enfrentará el Tribunal Oral Nº 29 el 10 de agosto.

Cristian Pity Álvarez irá a juicio oral: la Justicia reanudó el proceso y fijó fecha

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.

Moria Casán destapó un incómodo momento de Juana Viale: "Estaba enojada con..."

La última foito que compartió Maia Reficco junto a Franco Colapinto

La famosa cantante que detesta a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: le habría sacado a un hombre

últimas noticias

Victoria Villarruel chicaneó a Manuel Adorni.

La chicana de Villarruel contra Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

Hace 9 minutos
Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, martes 5 de mayo

Hace 25 minutos
Boyer se retiró de la cancha en medio de insultos.

Un tenista enloqueció en pleno partido: perdió un game y destrozó su raqueta contra la silla del umpire

Hace 40 minutos
Casa Rosada.

El Gobierno retoma el hermetismo tras la declaración del contratista de la casa de Adorni

Hace 42 minutos
Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Hace 45 minutos