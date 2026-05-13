Una avioneta narco aterrizó en Santa Fe con 321 kilos de cocaína y detuvieron a sus dos pilotos

Gendarmería armó un gran operativo para poder detener a los dos pilotos bolivianos tras una persecución. Lo que más le llamó la atención fue que en los ladrillos de cocaína encontraron el logo similar de los New York Yankees, un equipo profesional de béisbol de Estados Unidos.

Una nueva avioneta narco aterrizó en una zona rural de Villa Eloísa, Santa Fe, con más 321 kilos de cocaína. Durante el operativo de Gendarmería Nacional, un oficial fue atropellado durante una persecución, detuvieron a los dos ciudadanos bolivianos y tres camionetas resultaron incendiadas.

Según las autoridades, el vuelo narco tuvo que aterrizar de emergencia en una zona rural en el oeste de Santa Fe, una semana después de que PFA y la PROCUNAR desarticuló una organización narco en Vera . Gendarmería Nacional realizó un operativo para detener a los involucrados y secuestró 321 kilos de cocaína que transportaba la avioneta Cessna 210 .

Gendarmería realizó un operativo cerrojo para poder impedir la fuga de los vehículos de apoyo que estaban en el lugar para repartir la droga. A raíz de esto se inició una persecución donde un gendarme fue atropellado en la ruta nacional 178 , también encontraron tres camionetas incendiadas en caminos rurales.

Al analizar los panes de cocaína que llevaban dentro del avión, las autoridades encontraron que tenían un sello similar al de los New York Yankees, un equipo profesional de béisbol de Estados Unidos. Durante los rastrillajes, Gendarmería detuvo a dos ciudadanos bolivianos que se tratarían del piloto y copiloto.

Golpe al narcotráfico en Santa Fe: interceptaron una avioneta y secuestraron 400 kilos de cocaína

La Policía Federal Argentina (PFA) interceptó una avioneta repleta de droga y atrapó a una banda de narcotraficantes en plena pista clandestina en la localidad de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. En un operativo conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se secuestraron 400 kilos de cocaína y se detuvo a ocho personas, incluidos dos pilotos bolivianos.

La investigación comenzó hace 45 días por parte de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) y, gracias a la intervención del Fiscal Federal Matías Scilabra y el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, encabezado por Carlos Vera Barros, se desplegaron brigadas de vigilancia en la zona.

La operación se llevó a cabo cuando los efectivos identificaron el arribo de una aeronave Cessna 210 en un predio próximo al establecimiento Don Julio, en Vera, un campo conocido en la zona. Los efectivos de brigada aseguraron el perímetro de la pista clandestina y procedieron a la captura de los implicados.

Además de la incautación de la droga, se detuvo a ocho personas, incluidos dos pilotos bolivianos, y se secuestraron dos camionetas (una Toyota Hilux y una Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, todos elementos utilizados para la logística de la banda.

A su vez, se procedió a realizar allanamientos en viviendas ligadas a los acusados, tanto en Santa Fe como en Corrientes, abarcando sectores urbanos y rurales y, sobre todo, la Hidrovía del Paraná. El operativo fue un duro golpe a las rutas del narcotráfico en el norte santafesino, mientras la Justicia Federal investiga el alcance de la red y sus posibles nexos internacionales.