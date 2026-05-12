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Tras su ruptura con Martín Migueles, aseguran que Wanda Nara ya tiene novio

La mediática habría comenzado un vínculo sentimental con un compañero de elenco, diez años menor que ella, durante el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?. "Nuestra chica ya tiene chongo", afirmó Yanina Latorre.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

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La reciente separación de Wanda Nara y Martín Migueles ya es historia, como lo demuestra la noticia del romance entre la conductora y el artista Agustín Bernasconi. La diva encontró nuevamente el amor en su compañero de elenco mientras graba escenas para la película ¿Querés ser mi hijo?, en Uruguay, tras el escándalo financiero que rodea a su expareja.

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El periodista Juan Etchegoyen fue el primero en dar detalles sobre este acercamiento, que habría despertado el malestar del empresario durante las últimas semanas de grabación del largometraje y habría derivado en la ruptura definitiva tras los rumores de amorío entre los protagonistas del film.

Yanina Latorre ratificó la información en el ciclo SQP, donde compartió los datos que recibió de una fuente cercana y fue directo al grano. "Nuestra chica ya tiene chongo", confirmó, y retrucó sus propios dichos con una frase picante. "Wanda se está empomando, desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi", lanzó al aire, sin titubeos.

La filosa conductora analizó, junto a sus panelistas, la situación de Wanda con su exnovio y se la jugó con una conclusión polémica sobre la separación. "Parece que hay mucha escena de sexo en la película. En esas escenas de sexo ambos se calentaron y, después de la escena, se fueron a un cuarto de hotel", disparó en referencia a los motivos que hicieron enfurecer a Migueles con la empresaria y su coprotagonista.

¿Wanda y Agustín Bernasconi juntos en los Martín Fierro?

En SQP debatieron sobre la expectativa por la posible aparición de la nueva pareja en la próxima ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro. Pía Shaw reveló que entrevistó a Bernasconi la semana pasada, pero él mantuvo un absoluto silencio y rechazó las versiones de noviazgo. "Me lo negó a muerte", señaló la panelista.

El clima de trabajo en el país vecino habría facilitado el contacto íntimo entre ambos tras las jornadas de grabación de la comedia romántica. "Me dicen que quedó esa calentura de las fotitos hot, de los mensajitos", confirmó Latorre sobre los inicios de la relación que sería una bomba de la farándula.

Agustín Bernasconi - Wanda Nara
Escena de ¿Querés ser mi hijo? con Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

Escena de ¿Querés ser mi hijo? con Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

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