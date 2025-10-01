1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: aparecieron las primeras imágenes de Pequeño J detenido en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano fue capturado durante las últimas horas del martes gracias al accionar de la policía peruana y la dirección antidrogas. Los investigadores determinan su participación en la causa.

Por

Pequeño J está acusado de ordenar los crímenes de Brenda, Morena y Lara.

Durante las últimas del martes se conoció la noticia de la detención de Pequeño J, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela. Se trató de un operativo coordinado con la policía peruana y la dirección antidrogas local.

Pequeño J fue detenido este martes en Perú.
Te puede interesar:

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Valverde tenía pedido de captura internacional e iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, en una plaza del distrito Los Olivos. Allí fue cuando lo interceptó la Policía.

El periodista peruano José Sosa, quien compartió las imágenes de manera exclusiva con C5N, dio detalles sobre la detención: "Han redoblado los esfuerzos y la custodia en la dependencia policial donde está alojado Pequeño J". El comunicador contó que lo "sacaron de un camión repleto de pescado" y que él pensaba "que estaba libre".

Sosa afirmó que se espera que J permanezca donde está alojado, al menos, por 8 días más. Asimismo, van a esperar que las autoridades argentinas pidan las documentaciones necesarias para concretar la extraditación.

"Es un trabajo delicado que hace la policía de Perú. Ellos han podido establecer la ubicación exacta de Ozorio y, sobre eso comenzaron a hacer las diligencias con los fiscales para encontrar al Pequeño J cercano a la sede de control de la ciudad. J no sabía que Ozorio estaba detenido", contó el periodista, quien también aclaró que el camionero que lo transportaba declaró que "no tenía idea del caso".

Embed

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Tras la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, Patricia Bullrich felicitó a los efectivos policiales de Perú por su "enorme trabajo y colaboración".

A través de un mensaje en la red social X, la ministra de Seguridad expresó: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen".

En el mismo, señaló que "la Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Según detallaron, el acusado fue encontrado en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70. Su paradero fue detectado mediante el rastreo de señales telefónicas, lo que permitió montar un operativo conjunto que culminó con su captura.

El operativo que terminó con el arresto de Victoriano Tony Janzen Valverde, fue llevado a cabo de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y agentes de la Bonaerense, con el apoyo de Interpol. Sin embargo, la funcionaria nacional omitió destacar el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El abuelo de Brenda y Morena, tras las detención de Pequeño J: "Sentimos alivio, pero hay que ver qué hace la Justicia"

play

Pequeño J se despegó del triple femicidio en Varela: "Yo no tengo nada que ver"

Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron asesinadas.

Triple femicidio: las imágenes del último post de una de las víctimas antes de ser asesinada

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.

La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene de 20 años.

Detuvieron a Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

Rating Cero

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

últimas noticias

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20.

Las multas de tránsito en la Ciudad ahora se resolverán por videollamada: cómo es el trámite

Hace 11 minutos
play
Pequeño J fue detenido este martes en Perú.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Hace 16 minutos
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Hace 17 minutos
El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

Sube el dólar en el Banco Nación en el arranque del mes de elecciones

Hace 42 minutos
Del Potro y Federer están nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Hace 56 minutos