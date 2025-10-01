Video: aparecieron las primeras imágenes de Pequeño J detenido en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano fue capturado durante las últimas horas del martes gracias al accionar de la policía peruana y la dirección antidrogas. Los investigadores determinan su participación en la causa.

Durante las últimas del martes se conoció la noticia de la detención de Pequeño J, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela . Se trató de un operativo coordinado con la policía peruana y la dirección antidrogas local.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Las primeras imágenes de la detención muestran a un Tony Janzen Valverde Victoriano tranquilo e incluso con sonrisas. Además, en el momento en el que lo llevan esposado los policías, esbozó una frase con la que se despegó del triple femicidio: "Yo no tuve nada que ver" .

Valverde tenía pedido de captura internacional e iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, en una plaza del distrito Los Olivos. Allí fue cuando lo interceptó la Policía.

El periodista peruano José Sosa, quien compartió las imágenes de manera exclusiva con C5N, dio detalles sobre la detención: "Han redoblado los esfuerzos y la custodia en la dependencia policial donde está alojado Pequeño J". El comunicador contó que lo "sacaron de un camión repleto de pescado" y que él pensaba "que estaba libre".

Sosa afirmó que se espera que J permanezca donde está alojado, al menos, por 8 días más. Asimismo, van a esperar que las autoridades argentinas pidan las documentaciones necesarias para concretar la extraditación.

"Es un trabajo delicado que hace la policía de Perú. Ellos han podido establecer la ubicación exacta de Ozorio y, sobre eso comenzaron a hacer las diligencias con los fiscales para encontrar al Pequeño J cercano a la sede de control de la ciudad. J no sabía que Ozorio estaba detenido", contó el periodista, quien también aclaró que el camionero que lo transportaba declaró que "no tenía idea del caso".

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Tras la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, Patricia Bullrich felicitó a los efectivos policiales de Perú por su "enorme trabajo y colaboración".

A través de un mensaje en la red social X, la ministra de Seguridad expresó: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen".

En el mismo, señaló que "la Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Según detallaron, el acusado fue encontrado en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70. Su paradero fue detectado mediante el rastreo de señales telefónicas, lo que permitió montar un operativo conjunto que culminó con su captura.

El operativo que terminó con el arresto de Victoriano Tony Janzen Valverde, fue llevado a cabo de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y agentes de la Bonaerense, con el apoyo de Interpol. Sin embargo, la funcionaria nacional omitió destacar el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.