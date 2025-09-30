La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

Tony Janzen Valverde Victoriano fue hallado a 70 kilómetros de Lima y está acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.

Tony Janzen Valverde Victoriano , apodado Pequeño J, fue detenido este martes en Perú , a 70 kilómetros de Lima, apuntado como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

El padre de este ciudadano peruano de 20 años fue J anhzen Valverde Rodríguez, un reconocido narcotraficante de la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”. Fue asesinado como producto de la f eroz disputa por el territorio entre esa banda y la organización rival “El Gran Marqués”. Bautizó a su hijo como Tony en homenaje al protagonista de la película Caracortada y llenó su niñez con relatos sobre Pablo Escobar, a quien consideraba un modelo de gestión y enriquecimiento.

Tony , más conocido ahora como Pequeño J, tenía 13 años cuando su padre fue asesinado por un sicario. En su cuenta de Facebook prometió vengar esa muerte: “Esto no va a quedar así, si nadie hace nada yo mismo lo hago con pana y elegancia” . La violencia se convirtió desde entonces en el modo de vida de Pequeño J.

Un dato que las autoridades tuvieron en cuenta es que Pequeño J no aparece en los registros migratorios argentinos, es decir, ingresó de manera ilegal. El diario peruano La República descubrió que tanto Tony como Miguel Villanueva Silva, quien había alquilado la casa donde aparecieron asesinadas Brenda, Lara y Morena , vivían en el asentamiento Nueva Indoamérica del distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de la ciudad norteña de Trujillo, cuna de la disouta de las bandas que costó la vida del padre de Pequeño J.

Tony Valverde Victoriano, quien el 10 de septiembre cumplió 20 años, es sindicado como líder de una organización de narcotraficantes enquistada en la ciudad de Gran Buenos Aires, y se le conoce como “Pequeño J.”, por su segundo nombre: Janzen. Según La República, cuando Tony obtuvo el DNI, en 2023, sólo contaba con cuarto grado de primaria, y residía en el asentamiento Nuevo Indoamérica, ubicado en La Esperanza, precisamente.

El presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

La Policía Bonaerense confirmó este martes la detención de "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual del brutal triple crimen narco en Florencio Varela. El sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue apresado en un operativo de alto perfil en Lima.

La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, representa un avance crucial en la investigación del crimen que resultó en la muerte de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez, y Morena Verdi.

La aprehensión de "Pequeño J" se produjo tan solo una hora después de que las fuerzas de seguridad en la capital peruana lograran la detención de su supuesto colaborador más cercano, Matías Agustín Ozorio.

La coordinación internacional permitió que, en un corto lapso, cayeran los dos principales prófugos del caso. Con estas dos capturas simultáneas en el extranjero, el número total de detenidos e imputados por el triple crimen asciende ahora a nueve personas. Los otros siete detenidos son: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Ariel Giménez (29) y Florencia Ibáñez (30).

La investigación se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas, lo que le otorga al caso la carátula de "femicidio narco." La huida de los presuntos cabecillas a otro país y su posterior detención en Perú subraya la dimensión internacional que había tomado la causa.

Las autoridades bonaerenses y la Justicia argentina ya iniciaron las gestiones diplomáticas y legales pertinentes para solicitar la extradición de "Pequeño J" y Ozorio desde Perú. Se espera que, una vez concretados los trámites, los detenidos sean trasladados al país para ser formalmente imputados y enfrentar el proceso judicial por su presunta participación en los asesinatos de Del Castillo, Gutiérrez, y Verdi.