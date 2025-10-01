Pequeño J se despegó del triple femicidio en Florencio Varela: "Yo no tengo nada que ver" El principal sospechoso fue detenido en Perú y aseguró que "hay que encontrar al culpable". Además, remarcó que lo sucedido con las tres jóvenes fue "un espanto" e indicó que no tiene miedo de volver a Argentina. Por







Pequeño J habló sobre el triple crimen en Florencio Varela

Luego de la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, en Perú, declaró ante los medios de comunicación que el triple femicidio que ocurrió en Florencio Varela fue “un espanto” y se desligó de lo ocurrido: "No tuve nada que ver".

Junto con el máximo sospechoso también fue detenido Martín Ozorio, ambos señalados como implicados y eso marcó un avance. Pequeño J fue interceptado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pucusana, mientras estaba detrás de un camión tráiler a la altura del kilómetro de la Panamericana Sur.

Los periodistas le preguntaron “¿Por qué mataste a las tres chicas?”, y él respondió: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Y agregó: “Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”. Además, indicó: “No tengo miedo de volver a Argentina”.

La Policía Bonaerense actuó en coordinación con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú y logró detener a Valverde Victoriano, quien tenía pedido de captura internacional y era señalado como el que planificó y ejecutó los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Guitiérrez y Morena Verdi.

Mientras era detenido, Ozorio respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló en la red social X que el arresto se produjo "en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA". También marcó los próximos procedimientos: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".