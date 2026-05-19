La entrega de premios fue conducida por Santiago del Moro y transmitida por Telefe. Guido Kaczka se llevó el oro, en uno de los momentos en los que hubo pico de audiencia.

La entrega de los premios Martín Fierro 2026 tuvo un ganador absoluto y fue Guido Kaczka, quien no solo se llevó el premio a Mejor conductor y Mejor programa de entretenimiento, sino que se llevó el de Oro. Ahora bien, ¿cuánto midió la gala en cuestión de audiencia?

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

La gala fue emitida por Telefe en el prime time y obtuvo un promedio de 16 puntos, con pisos de 15 y picos de 17.5. La audiencia se mantuvo firme durante toda la gala y tuvo grandes picos a la hora de revelar quién se llevaba la estatuilla más destacada de la noche.

Mientras que, del otro lado estaba Guido Kaczka con el programa grabado de Es mi sueño y se quedó con 5 puntos y picos de 6. Esto indica que Telefe, con la gala, fue no solo lo más visto de la noche, sino también lo más visto del día.

Los números no se ven desde hace tiempo porque en la diaria Gran Hermano mide solo 11 o 12 puntos como pico. Pero no sube de eso, a menos que sea gala de eliminación. De este modo, Telefe volvió a tener números altos.

Los premios Martín Fierro 2026 dejaron muchas perlitas y una de ellas vino de la mano del conductor Santiago del Moro, quien intentó hacer un comentario buena onda hacia Laura Ubfal, pero se interpretó muy mal en las redes sociales. ¿Qué le dijo?

En el inicio, el presentador saludó a Moria Casán, a Mirtha Legrand, a Wanda Nara, a Adrián Suar y otras figuras. Pero en un momento mostraron a la mesa de Gran Hermano y aprovechó.

Embed “LAURA, DEJÁ DE COMER”



Santiago del Moro lanzó el comentario durante la cena de los Premios Martín Fierro 2026, dirigido a Laura Ubfal, y el momento sorprendió a todos los presentes.pic.twitter.com/uoeKITpNmj — FARANDULA (@farandulArgOK) May 19, 2026

En un momento completamente inesperado, en la cena, Del Moro la vio a la panelista y le dijo: “Laura, dejá de comer que lo perdemos todo, esta noche”. Para muchos causó risa porque eran varios comiendo en la mesa, pero las redes sociales lo señalaron. "Estoy probando", respondió ella con verguenza.

"Qué vergüenza por dios", "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?", "Re desubicado como conductor", "Un ordinario", "Siempre tan desubidado", "Muy maleducado", "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia", fueron algunos de los comentarios en X.