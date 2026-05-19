IR A
IR A

Rating: cuánto midió la gala del Martín Fierro 2026

La entrega de premios fue conducida por Santiago del Moro y transmitida por Telefe. Guido Kaczka se llevó el oro, en uno de los momentos en los que hubo pico de audiencia.

¿Cuánto midió la gala de los Martín Fierro?

¿Cuánto midió la gala de los Martín Fierro?

Redes sociales

La entrega de los premios Martín Fierro 2026 tuvo un ganador absoluto y fue Guido Kaczka, quien no solo se llevó el premio a Mejor conductor y Mejor programa de entretenimiento, sino que se llevó el de Oro. Ahora bien, ¿cuánto midió la gala en cuestión de audiencia?

¿Qué figura se olvidaron de poner en el In Memoriam?
Te puede interesar:

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

La gala fue emitida por Telefe en el prime time y obtuvo un promedio de 16 puntos, con pisos de 15 y picos de 17.5. La audiencia se mantuvo firme durante toda la gala y tuvo grandes picos a la hora de revelar quién se llevaba la estatuilla más destacada de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/2056553376171622845&partner=&hide_thread=false

Mientras que, del otro lado estaba Guido Kaczka con el programa grabado de Es mi sueño y se quedó con 5 puntos y picos de 6. Esto indica que Telefe, con la gala, fue no solo lo más visto de la noche, sino también lo más visto del día.

Los números no se ven desde hace tiempo porque en la diaria Gran Hermano mide solo 11 o 12 puntos como pico. Pero no sube de eso, a menos que sea gala de eliminación. De este modo, Telefe volvió a tener números altos.

Repudiable: el comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro 2026

Los premios Martín Fierro 2026 dejaron muchas perlitas y una de ellas vino de la mano del conductor Santiago del Moro, quien intentó hacer un comentario buena onda hacia Laura Ubfal, pero se interpretó muy mal en las redes sociales. ¿Qué le dijo?

En el inicio, el presentador saludó a Moria Casán, a Mirtha Legrand, a Wanda Nara, a Adrián Suar y otras figuras. Pero en un momento mostraron a la mesa de Gran Hermano y aprovechó.

Embed

En un momento completamente inesperado, en la cena, Del Moro la vio a la panelista y le dijo: “Laura, dejá de comer que lo perdemos todo, esta noche”. Para muchos causó risa porque eran varios comiendo en la mesa, pero las redes sociales lo señalaron. "Estoy probando", respondió ella con verguenza.

"Qué vergüenza por dios", "¿Este tipo está nominado como Mejor conductor?", "Re desubicado como conductor", "Un ordinario", "Siempre tan desubidado", "Muy maleducado", "Es maligno, se la tenía jurada desde que se le escapó lo del fraude de furia", fueron algunos de los comentarios en X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

La emoción de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

Del Moro le hizo un fuerte comentario a Laura Ubfal.

El fuerte comentario de Del Moro a Ubfal en los Martín Fierro 2026

Del Moro chicaneó a Marley.

La picante respuesta de Santiago Del Moro a Marley en los Martín Fierro: "Después andan diciendo..."

Wanda Nara, ganadora del Martín Fierro a Mejor Conductora Femenina.

El emotivo discurso de Wanda Nara sobre la leucemia tras ganar el Martín Fierro

18 mundiales cubiertos por la leyenda del periodismo deportivo.

El conmovedor homenaje a Macaya Márquez en los Martín Fierro: "Yo tuve mucha suerte"

Los premios más importantes de la televisión.

La gran fiesta de la televisión: todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

últimas noticias

Soledad Villamil revivió una anécdota de El secreto de sus ojos.

Soledad Villamil reveló el incómodo momento que vivó con Darín y Francella en El secreto de sus ojos

Hace 4 minutos
Se definen los participantes que volverán a la casa más famosa.

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026: quiénes pueden volver a entrar a la casa

Hace 4 minutos
Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).

Una científica del CONICET fue galardonada por la Unesco por investigar cómo hacer cultivos más fuertes y resistentes

Hace 8 minutos
Javier Milei habló en el Malba. 

Milei defendió el modelo económico y aseguró: "Vamos a seguir con el apretón monetario hasta derrotar la inflación"

Hace 27 minutos
Una reconocida firma se retira del mercado.

Una cadena internacional de ropa de lujo cierra sus locales tras 170 años de historia

Hace 29 minutos